Apucarana conquista ouro no voleibol masculino e feminino dos JAVI's

O Município de Apucarana conquistou na última sexta-feira (28), no Ginásio de Esportes Alcebíades Alves, em Ivaiporã, a medalha de ouro na modalidade de voleibol no masculino e no feminino, durante a realização da 33ª edição dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI's), competição iniciada no dia 21 de outubro. As equipes apucaranenses foram campeãs derrotando nas finais os times de Ivaiporã e Cambira (feminino e masculino), respectivamente.

Na primeira decisão no feminino, Apucarana derrotou Ivaiporã por 3 sets a 0, com parciais de 25-19/25-14 e 25-10. O time apucaranense, comandado pelo técnico Adilson Franco de Souza, o Sassá, foi campeão invicto, vencendo também as agremiações de Cruzmaltina, Borrazópolis e Jandaia do Sul.

A equipe contou com as atletas Ana Beatriz, Anna, Nathalia Hauptmann, Carol Alvim, Marília Chel, Camila, Lorena Polimante, Luana França, Naelly, Natália Ventrilho, Gabriela, Juliana Mineo e Paula.

Na sequência pela final masculina, os apucaranenses ganharam da equipe de Cambira por 3 sets a 0, com parciais de 25-21/25-17 e 25-22. Ao todo na competição foram quatro vitórias e uma derrota. O resultado negativo foi na primeira rodada diante dos cambirenses. Depois, Apucarana bateu as equipes de Borrazópolis, Pitanga, São Pedro do Ivaí e Cambira.

Sob o comando do técnico Lucas Paparazzo, Apucarana utilizou os jogadores Jean, Douglas, Paulo, Marcos, Gabriel, Henrique, Anderson, Hugo, Miguel, Andrey, Bruno, Adalberto, Renan e Luan.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, enalteceu as conquistas do voleibol nos JAVI´s. “Muito feliz com os títulos alcançados das nossas equipes de voleibol em Ivaiporã, não dando chances aos adversários, principalmente nos jogos decisivos. Já tínhamos sido campeões no futebol suíço na categoria acima de 55 anos e no handebol masculino, agradecendo todo o apoio do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

