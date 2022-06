Apucarana conquista o Prêmio Sebrae “Prefeito Empreendedor”

Da Redação

O projeto Sementes do Futuro, desenvolvido pela Autarquia Municipal de Educação junto aos 23 centros infantis (CMEIs) e 35 escolas da sua rede, rendeu a Apucarana o segundo lugar estadual no XI Prêmio Sebrae “Prefeito Empreendedor”. Entre os municípios de médio e grande porte, Apucarana ficou em primeiro lugar. O título foi entregue ao vice-prefeito Paulo Vital, que representou o prefeito Junior da Femac, em cerimônia de premiação realizada na noite de ontem (31/5) em Curitiba.

O Prêmio Sebrae “Prefeito Empreendedor” reconhece gestores que implantaram projetos, com resultados comprovados, de incentivo ao desenvolvimento de pequenos negócios. Apucarana concorreu na categoria Empreendedorismo na Escola.

“Nós ficamos muito contentes com o resultado porque ele demonstra que nossos alunos estão recebendo educação de qualidade. Isso é fundamental para que eles se tornem cidadãos vencedores, capazes de trabalhar em equipe, enfrentar os desafios, solucionar os problemas e agarrar as oportunidades que aparecerem ao longo das suas vidas,” disse o vice-prefeito Paulo Vital.

Segundo a secretária de educação Marli Fernandes, o projeto Sementes do Futuro contribui para o desenvolvimento de conteúdos contemporâneos e essenciais, previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Referencial Curricular do Paraná (RCPR), como a conscientização ambiental, a sustentabilidade, a prevenção de doenças e o empreendedorismo.

"Na primeira etapa do projeto, os alunos aprendem, de forma lúdica e prática, a confeccionarem brinquedos e objetos de decoração a partir do lixo reciclável e a cultivarem hortas e jardins, com o plantio de temperos, ervas medicinais e verduras. Em uma segunda etapa, os produtos advindos dessas atividades são vendidos em feiras promovidas pelas escolas. Já na fase final, as turmas calculam e decidem, com a ajuda dos professores, o que vão fazer com o lucro obtido nos empreendimentos. As principais escolhas das crianças são visitas à sorveteria e passeios no cinema,” detalhou a secretária.

O prefeito Junior da Femac acrescentou que o projeto Sementes do Futuro também auxilia no combate de epidemias, sobretudo aquelas relacionadas à proliferação do mosquito Aedes aegypti. “O projeto incentiva os estudantes a procurarem e a eliminarem possíveis focos de água parada nos quintais de suas casas. Eles também são encorajados a compartilharem as informações que recebem nos CMEIs e Escolas, sobre doenças como a Dengue, a Zika, a Febre Chikungunya e, mais recentemente, a Covid-19, com os seus familiares e amigos. Em suma, eu acredito que estamos formando uma geração de vencedores para o futuro de Apucarana,” afirmou.

O consultor do Sebrae-Apucarana, Tiago Cunha, e os vereadores Rodrigo Lievore (Recife), Luciano Facchiano e Jossuela Pirelli acompanharam o vice-prefeito Paulo Vital na cerimônia de divulgação dos ganhadores do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. O vice-governador do Paraná, Darci Piana, também participou do evento.

O município de Ubiratã, localizado no oeste do estado, ficou em primeiro lugar na categoria Empreendedorismo na Escola, do XI Prêmio Sebrae “Prefeito Empreendedor”. Já o município de Cafezal do Sul, no noroeste Paranaense, alcançou o terceiro lugar.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.