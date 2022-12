Apucarana conquista o 1º lugar em português e matemática no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Para a realização do levantamento, o portal QEdu utilizou os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2021

Apucarana é destaque novamente pela qualidade da sua educação. Segundo levantamento feito pelo portal QEdu (www.qedu.org.br), o município está em primeiro lugar no ranking das cidades paranaenses, com mais de cem mil habitantes, que oferecem a melhor formação, nas áreas de língua portuguesa e matemática, aos seus estudantes.

continua após publicidade .

Para a realização do levantamento, o portal QEdu utilizou os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2021. “O estudo aponta que 79% dos nossos alunos chegam ao 5º Ano do Ensino Fundamental com aprendizado satisfatório em matemática e 84% em língua portuguesa. Isso significa que eles saem da nossa rede sabendo fazer as operações aritméticas fundamentais e conseguindo ler, escrever e interpretar textos,” comemorou o prefeito Junior da Femac.

- LEIA MAIS: Cão terapeuta visita rede municipal de educação de Apucarana

continua após publicidade .

Em Curitiba, a título de comparação, apenas 45% dos alunos chegam ao 5º Ano do Ensino Fundamental com aprendizado considerado adequado em matemática e 59% em português. Em Londrina, o percentual é 61% em matemática e 71% em português. Já em Maringá, o índice registrado é de 66% em matemática e 77% em português. Por fim, em Arapongas, o resultado foi de 66% em matemática e 77% em português.

A secretária Marli Fernandes acredita que os excelentes resultados alcançados pelos estudantes apucaranenses devem-se aos muitos investimentos feitos pela administração municipal na pasta da Educação. “O ex-prefeito Beto Preto e o atual prefeito Junior da Femac elegeram a educação como prioridade. Eles asseguraram a implantação de um currículo único na rede municipal, a contratação de mais professores e servidores, a formação continuada dos profissionais, a compra de materiais didáticos de qualidade, a reforma e ampliação de todos os prédios escolares, o enriquecimento da merenda escolar, entre tantos outros investimentos,” citou.

“Recentemente, nós também recebemos a notícia de que os nossos alunos conquistaram 912 medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), sendo 547 de ouro, 198 de prata e 167 de bronze. Eles também alcançaram a melhor pontuação (7,3), entre os municípios de médio e grande porte do Paraná, na última edição do Ideb – o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Enfim, são diversos estudos apontando que estamos no caminho certo, formando uma geração de vencedores para o futuro de Apucarana,” concluiu o vice-prefeito Paulo Vital.

Siga o TNOnline no Google News