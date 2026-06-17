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ÚNICA REPRESENTANTE BRASILEIRA

Apucarana conquista medalhas na Copa Libertadores da América de Karatê

Atletas representaram o Brasil e garantiram a terceira colocação geral na competição

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 08:18:22 Editado em 17.06.2026, 08:18:11
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Apucarana conquista medalhas na Copa Libertadores da América de Karatê
Autor Atletas da Associação Kara Te Vida - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A cidade de Apucarana teve destaque na 1ª Copa Libertadores da América de Karatê, realizada nos dias 14 e 15 de junho, em Guayaquil, no Equador. Única representante brasileira na competição, a Associação Kara Te Vida conquistou dez medalhas, títulos continentais nas disputas de kata e kumite e garantiu ao Brasil a terceira colocação geral.

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A competição reuniu delegações de sete países da América Latina, com a participação de alguns dos principais nomes da modalidade. O Equador conquistou o primeiro lugar na classificação geral, seguido pelo Peru e pelo Brasil. Com títulos nas disputas de kata e kumite, os atletas apucaranenses estiveram entre os destaques do evento e asseguraram ao país um lugar no pódio continental. Entre os destaques da equipe está Leonardo Corrêa Sebastião, beneficiário do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Apucarana e campeão nas disputas de kata e kumite.

À frente da delegação esteve o professor Alan Pereira da Silva, atleta da Seleção Brasileira, vice-campeão mundial e uma das principais referências do karatê brasileiro. Durante o evento, ele recebeu reconhecimento da organização por sua contribuição ao desenvolvimento do karatê no continente e conquistou medalha de bronze na disputa por equipes.

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“Esta conquista tem um significado muito especial. Representamos Apucarana, o Paraná e o Brasil. Retornar para casa com títulos continentais é a confirmação de que o trabalho sério, realizado diariamente, é capaz de alcançar resultados extraordinários”, afirmou Alan Pereira.

Resultados da equipe

O professor Jeferson de Oliveira conquistou medalha de ouro no Kumite Master 45 a 50 anos e duas medalhas de bronze, uma no Kata Adulto e outra na categoria por equipes Master.

Já o professor Thiago Salustiano Lopes conquistou medalha de prata no Kumite Master 35 a 40 anos e medalha de bronze no Kumite por equipes.

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Entre os atletas mais jovens, Leonardo Corrêa Sebastião conquistou duas medalhas de ouro, uma no kata e outra no kumite. Beneficiário do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Apucarana, o atleta é aluno do professor Jeferson de Oliveira e foi revelado pelos projetos sociais da Associação Kara Te Vida, consolidando-se como uma das principais promessas do karatê paranaense.

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    Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana
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    Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana
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    Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A jovem Isabelly Martin, participante do projeto Karatê no Meu Bairro, também teve atuação destacada ao conquistar a medalha de ouro no kata feminino, sagrando-se campeã continental da categoria.

A participação da Associação Kara Te Vida na 1ª Copa Libertadores da América de Karatê colocou Apucarana em evidência no cenário esportivo internacional. Com dez medalhas conquistadas e títulos continentais, a equipe representou o Brasil e confirmou o potencial dos atletas formados no município.

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