Da Redação

Apucarana conquista curso técnico em administração

A Prefeitura Municipal de Apucarana informa que, nesta quinta-feira (17), se iniciam as inscrições para o curso técnico de administração do Senai, em parceira com a Prefeitura.

O curso que oferece 35 vagas e atenderá a população de baixa renda da cidade e acontecerá na modalidade semipresencial, com duração de um ano e seis meses, além de ser ofertado de forma gratuita. Os interessados em participar do teste seletivo deverão ter concluído ou estar estudando o Ensino Médio, além de estarem inscritos no CadÚnico.

O prefeito Junior da Femac, após reunião com representantes do Senai, confirmou a conquista e, de acordo com ele, o curso técnico em administração é bastante requisitado no mercado de trabalho. “O curso capacitará os estudantes para o desenvolvimento de atividades administrativas e até a coordenação operacional de equipes nos setores de produção e serviços”, frisa Junior da Femac.

Victor Cunha, gerente regional de Educação do Senai, informa que o curso prevê aulas presenciais uma vez por semana. “Buscando facilitar o acesso, definimos que o melhor dia será no sábado, no período das 8 às 12 horas, nas dependências do Senai”, informa Cunha.

O curso está voltado para o ensino de conhecimentos em administração, vendas, logística, finanças e planejamento estratégico para executar ações relativas a protocolos e arquivos, confecção e expedição de documentos e controle de estoques, podendo o profissional ser também um dos responsáveis pela formação de equipes e contribuir para melhorar a produtividade das empresas.



Teste seletivo e inscrições

O teste seletivo para o curso técnico em administração acontecerá no dia 26 de março, das 08h às 12h, no Senai, localizado na Avenida Aviação, 1.851.

As inscrições poderão ser feitas, presencialmente, em três locais: na sede do Senai - informações pelo telefone 3420-5300, com a Adelita; na Secretaria de Indústria e Comércio - informações no telefone 3422-3000, com Bruno; e no Centro de Qualificação Total - informações no telefone 3426-7241 com Luiz Vilas Boas.

Os interessados também podem fazer a inscrição remotamente, solicitando o formulário pelo e-mail adelita.barreto@sistemafiep.org.br ou pelo WhatsApp 4399989-8424.



Podem se inscrever no teste seletivo:

a) Oriundos de escola pública;

b) Bolsistas 100% em instituições privadas;

c) Trabalhadores e dependentes de trabalhadores de baixa renda que, preferencialmente, sejam matriculados na educação básica e continuada;

d) Beneficiários de vagas gratuitas nos serviços sociais autônomos;

e) Alunos regularmente matriculados na educação básica, na condição de articulação curricular com educação profissional;

f) Registrados ou membros de família registrada no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico, regulamentado pelo Decreto nº 6.135/2007.





Participaram da reunião, juntamente com o prefeito Junior da Femac, Victor Cunha, gerente regional de Educação do Senai, Rafael Gonçalves, gerente regional comercial, e Daniele Cristina Araujo, executiva de vendas do Senai. Também participaram da reunião o secretário municipal de Indústria, Comércio e do Emprego, Edison Estrope, que estava acompanhado do superintendente da pasta, Adan Lenharo.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.