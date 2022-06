Apucarana conquista bronze no futsal e no basquetebol dos JOJUP's

Da Redação

As equipes de futsal feminino e de basquetebol masculino de Apucarana conquistaram medalhas de bronze neste domingo (26), no município de Centenário do Sul, Norte do Estado, pela fase regional dos 34º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP's). A competição, realizada durante dois finais de semana, contou com a presença de atletas de 20 cidades.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, ficou satisfeito com as conquistas. “Os nossos atletas estão de parabéns pelos resultados obtidos em Centenário do Sul, com boas vitórias no futsal feminino e no basquetebol masculino. São jogadores que em breve estarão representando Apucarana nas competições pela categoria adulto, tendo todo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Grillo.

No Ginásio de Esportes Alvaro Martins de Azevedo na modalidade de futsal feminino, a equipe de Apucarana, com o comando dos professores Victor Chiarelli e Eduardo Campana, derrotou o time de Guaraci pelo placar de 5 a 1, com gols de Raelly (3), Luana e Victória. Gabriela Silva fez o gol de honra de Guaraci.

Conquistaram a medalha de bronze nos JOJUP's as atletas Manuela, Amanda, Luana, Maria Gabriela, Maria Julia, Mariana, Raelly, Stéfany, Victória e Yasmin.

Já no Ginásio Municipal de Esportes José Ferreira de Lima pelo basquetebol masculino, os apucaranenses terminaram a fase regional na terceira colocação ao vencer Porecatu por 68 a 24. A equipe, treinada pela professora Sônia Bueno, utilizou os jogadores Gabriel, Thiago, João Henrique, João Miguel, Rodrigo, Pedro Castro, Pedro Paulo, Pedro Ferraz, José Augusto, Leonardo, Matheus e Miguel.

Apucarana também competiu no futsal masculino e no voleibol feminino. Na primeira modalidade ficou em oitavo lugar e no voleibol obteve a quinta colocação.

A fase regional dos JOJUP's é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte e com apoio da Prefeitura de Centenário do Sul.







Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.