Apucarana conquista bronze no futebol 7 dos Jogos Abertos

Neste domingo (5), a equipe masculina de futebol 7 de Apucarana conquistou, na Associação dos Militares Estaduais do Vale do Ivaí (Amevi), a medalha de bronze na fase final dos 63º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), ao derrotar Laranjeiras do Sul por 6 a 2, com gols de Rafael Amado (3), Rafael Tilapão (2) e Esquerdinha.

A competição também foi realizada neste domingo nas modalidades de natação (m e f) e rugby (m e f), com a presença de 275 atletas. No sábado (04/12), com natação (m e f) e rugby (m e f), ocorreu a fase final dos 33º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s), com a participação de 141 atletas. As duas competições fecharam o calendário esportivo 2021 dos Jogos Oficiais do Estado.

O prefeito Junior da Femac esteve na Amevi e entregou a premiação aos melhores colocados no futebol sete que teve como campeão o time de Coronel Vivida que na final venceu Irati por 1 a 0. Na ocasião, ele parabenizou o trabalho feito pela equipe da Secretaria Municipal de Esportes.

“É uma equipe maravilhosa e acostumada a realizar grandes eventos, por isso nos últimos anos nós tivemos várias competições em nosso município. Apucarana ficou conhecida como a casa do esporte no Paraná e mais uma vez nesse ano mesmo com a pandemia realizamos os Jogos da Juventude e os Jogos Abertos do Paraná. Lembrando que nesse ano já realizamos outras competições”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“Hoje temos grandes praças esportivas como Lagoão, Áureo Caixote e o Estação Cidadania que ainda será inaugurado, e também o nosso trabalho com as crianças nas escolinhas em várias modalidades que vão ganhando destaque em nossa cidade. Nós vamos fazer muito mais até porque no ano que vem já está assegurada para Apucarana a realização dos Jogos Universitários e os Jogos Abertos do Paraná e em 2023 com os Jogos Escolares e novamente com os Jogos Universitários”, diz o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, mostrou satisfação com a disputa dos Jogos Oficiais do Estado na cidade e agradeceu o apoio do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital. “Mais uma vez Apucarana foi à capital do esporte no Paraná e fechou a competição com chave de ouro. A nossa equipe de trabalho está de parabéns, todos não mediram esforços e mostraram eficiência na realização dos JOJUP´s, dos JAP´s e nos Jogos Universitários que aconteceram no último mês de agosto. Agradeço também aos nossos atletas que competiram neste final de semana, em especial a equipe de futebol sete que ganhou a medalha de bronze”, frisa o professor Grillo.

O coordenador dos Jogos Oficiais do Estado, Emerson Venturini, o Milico, diz que mais duas competições foram encerradas com sucesso em Apucarana. “Agradeço ao prefeito Junior da Femac e toda a sua equipe que trabalhou em parceria com o Governo do Estado na realização de grandiosos eventos esportivos nesse ano de 2021. Nós começamos o ano esportivo em Apucarana com os Jogos Universitários no mês de agosto e finalizamos a temporada neste domingo com os Jogos Abertos e os Jogos da Juventude, fase final, nas modalidades individuais e mais o rugby e o futebol sete. Foram dias de muita alegria por conta da retomada do esporte no Estado, com três meses de muito trabalho da coordenação de esportes de rendimento, agradecendo o Governador Ratinho Junior, ao superintendente Hélio Wirbiski, que sempre acreditam no esporte, e agradecer também toda a população de Apucarana por ter nos acolhido. E a gente vai estar aí no ano que vem, pois vamos ter mais eventos grandiosos na cidade”, frisa Milico, que destacou que Apucarana é uma referência no Paraná e que é um grande parceiro histórico do Governo do Estado.

A disputa de natação dos JAP´s aconteceu no Complexo Esportivo Lagoão, com Maringá ficando em primeiro lugar nos naipes masculino e feminino. Neste último naipe, Cascavel obteve a segunda colocação e Foz do Iguaçu ficou em terceiro lugar. No masculino, Foz do Iguaçu foi o segundo colocado, seguido por Cascavel.

Também no mesmo complexo foi desenvolvida a modalidade de rugby. Pelo naipe masculino, Guarapuava conquistou a medalha de ouro, seguida por Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá e Apucarana. Toledo foi o campeão no feminino, com Maringá em segundo lugar e Foz do Iguaçu na terceira colocação.

JOJUP S NO SÁBADO

As disputas dos 33º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s), nas modalidades de natação e rugby aconteceram no sábado (04/12) no Complexo Esportivo Lagoão. No rugby feminino, a equipe de Maringá foi campeã e Curitiba ficou em segundo lugar. Já no masculino o time da capital do Estado obteve a primeira colocação, seguida por Maringá.

A classificação final da natação ficou assim: feminino – 1º lugar, Maringá; 2º lugar, Cascavel; e 3º lugar, Foz do Iguaçu. Masculino – 1º lugar, Maringá; 2º lugar, Cascavel; e 3º lugar, Curitiba.

Os Jogos da Juventude e os Jogos Abertos são realizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, com apoio da Prefeitura de Apucarana.