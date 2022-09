Apucarana conquista a maior nota do IDEB no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana conquistou a nota 7,3 nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão ligado ao Ministério da Educação, divulgou nesta sexta-feira (16) o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), edição de 2021. Apucarana conquistou a nota 7,3 nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano) e ficou em primeiro lugar no ranking dos municípios de médio e grande porte do Paraná.

continua após publicidade .

O cálculo do IDEB leva em consideração a taxa de aprovação e o rendimento dos estudantes na prova SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica -, das áreas de Matemática e Língua Portuguesa. “Nós estamos muito felizes com o resultado porque ele demonstra que conseguimos garantir a aprendizagem dos estudantes apucaranenses mesmo no difícil período da pandemia do coronavírus, com aulas sendo transmitidas pela internet e televisão”, diz a secretária de educação Marli Fernandes.

-LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana abre inscrições para curso de Moda Afro

continua após publicidade .

Entre os municípios paranaenses com mais de 100 mil habitantes, Apucarana alcançou a nota 7,3 nesta edição do IDEB, sendo seguida por Arapongas (6,7), Foz do Iguaçu (6,7), Maringá (6,5), Londrina (6,4), Cascavel (6,3), Cambé (6,2), Pinhais (6,2), Ponta Grossa (6,2), Toledo (6,2) e Curitiba (6,0).

Com a pandemia inviabilizando as aulas presenciais, Apucarana foi o primeiro município do Paraná a criar um canal específico de televisão, para transmissão diária das aulas, por meio do Google Classroom. “Todas as crianças puderam acessar este canal e manter o cronograma de aulas previsto. Apucarana deu exemplo para todos e, inclusive para a Secretaria de Estado da Educação, que seguiu o nosso modelo”, comentou o prefeito Junior da Femac.

Conforme recorda o prefeito, no final do ano passado, um estudo de âmbito nacional, o “Band Cidades Excelentes”, realizado pelo Instituto Áquila e o Grupo Bandeirantes de Comunicação já havia apontado que Apucarana é a cidade que tem a melhor educação do Brasil. “Agora com o resultado que os nossos estudantes acabam de alcançar no IDEB, isso atesta a excelência do trabalho que estamos desenvolvendo na educação básica, formando uma geração de cidadãos vencedores”, avalia o prefeito Junior da Femac.

continua após publicidade .

A secretária Marli Fernandes agradeceu à administração pelos muitos investimentos que foram feitos na rede municipal de ensino nos últimos anos, incluindo a estrutura física, equipamentos de tecnologia e formação continuada de professores, entre outros. “O prefeito Junior da Femac trata a pasta da educação como prioridade da sua gestão. Graças a esse comprometimento, as disciplinas de inglês e espanhol – além de LIBRAS – foram acrescentadas no currículo, o Sistema Maxi de Ensino foi implantado nas escolas municipais e o salário dos professores – que têm formação continuada – é pago rigorosamente em dia e de acordo com o piso nacional da categoria,” detalhou.

Ao apresentar o resultado do IDEB, oficializado nesta sexta-feira (16) pelo MEC, o prefeito Junior da Femac lembrou que Apucarana também havia conquistado o primeiro lugar no IDEB de 2020. Ele listou ainda alguns prêmios recentes da educação de Apucarana. “Nos últimos anos, 40% das medalhas da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) no Paraná foram conquistadas por alunos das nossas escolas municipais. Nossa merenda escolar foi a melhor do Paraná em 2021 no Prêmio Sesi/ODS; Prêmio de melhor prática de ensino remoto durante a pandemia (Sesi/ODS); melhor educação do Brasil (Prêmio Band Cidades Excelentes/2021)”, enumerou Junior da Femac.

O anúncio do IDEB/2022, no gabinete municipal foi acompanhado por vários secretários municipais e também pelos vereadores Jossuela Pireli, Rodrigo Lievore, Luciano Facchiano e Mauro Bertoli.

Siga o TNOnline no Google News