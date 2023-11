Apucarana conquista 60,2% de todas as medalhas do estado em olimpíada

O ginásio de esportes Lagoão, em Apucarana (PR), foi palco de uma grande festa na noite dessa quarta-feira (29/11). Na ocasião, a Autarquia Municipal de Educação realizou a entrega das medalhas aos 1.190 estudantes da sua rede que se destacaram na 26ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e na 17ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). As famílias lotaram as arquibancadas, celebrando, fazendo “ola” e aplaudindo entusiasticamente seus filhos.



Em 2023, a OBA mobilizou 1.382.968 crianças e jovens, provenientes de escolas públicas e particulares de todo o país e até do exterior. Dentre eles, 1.776 estudantes paranaenses e 1.070 apucaranenses conquistaram medalhas no concurso. “Em outras palavras, o número de medalhistas do nosso município equivale a 60,2% de todos os condecorados no estado. As nossas crianças alcançaram 629 distintivos de ouro, 378 de prata e 63 de bronze. Destaco ainda que a prova exigiu bastante dos meninos e meninas. Nos níveis 1 e 2, referentes à faixa do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, eles precisaram tirar a nota mínima de 9,2 para bronze, 9,4 para prata e 10,0 para ouro", comemorou o prefeito Junior da Femac.

Já na MOBFOG, 279.201 estudantes brasileiros construíram e lançaram seus foguetes. No Nível 1 (1º ao 3º Ano), os artefatos precisaram alcançar uma distância entre 33 e 36 metros para dar direito a uma medalha de bronze, 36 a 39 metros para prata e 39 a 100 metros para ouro. Enquanto no Nível 2 (4º e 5º Ano), o alcance precisou ficar entre 51 e 56 metros para bronze, 56 e 62 metros para prata e 62 a 150 metros para ouro.

“Esse é o segundo ano que os estudantes da nossa rede participam da MOBFOG. Em 2022, apenas a Escola Fernando José Acosta inscreveu seus alunos, que conquistaram quatro medalhas. Em 2023, por sua vez, nós registramos 600 participantes de diversas escolas. Para auxiliá-los no processo de construção e lançamento dos foguetes, a Autarquia de Educação firmou parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), por meio do projeto de extensão Clubinho de Ciências. Ao todo, os nossos estudantes conquistaram 120 das 612 medalhas do Paraná na edição deste ano da MOBFOG”, acrescentou a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e a Mostra Brasileira de Foguetes são promovidas anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), em parceria com a Agência Espacial Brasileira e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, visando fomentar o interesse das crianças e jovens pela ciência e promover a difusão de conhecimentos básicos de forma lúdica e cooperativa.

A professora Dra. Fernanda Lopes representou o coordenador da OBA e da MOBFOG, o professor Dr. João Batista Garcia Canalle, durante a cerimônia de premiação dos estudantes da rede municipal de educação. “Apucarana vem conquistando quantidades expressivas de medalhas nas últimas edições e atualmente é referência nacional na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica", disse ela.

O professor Dr. João Batista Garcia Canalle também enviou um vídeo que foi exibido ao público. “Parabéns aos talentosos estudantes de Apucarana que participaram e conquistaram medalhas na edição deste ano da OBA e da MOBFOG. Continuem assim, pois muitas portas se abrem àqueles que se dedicam aos estudos. Bons alunos são almejados pelas universidades. Algumas, por exemplo, têm oferecido vagas aos medalhistas de concursos do conhecimento, sem a necessidade de prestar vestibular. Parabenizo ainda ao prefeito Junior da Femac e à secretária de educação Marli Fernandes por incentivarem os professores e estudantes da sua rede a participarem dos nossos projetos", congratulou.

