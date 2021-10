Da Redação

Apucarana conquista 32 medalhas no Paranaense de Kung Fu

Os atletas de Apucarana conquistaram 32 medalhas no último final de semana durante o 24º Campeonato Paranaense de Kung Fu (Wushu), realizado no Ginásio de Esportes José Muller, em Rio Negro (Sul do Estado). O município ganhou 26 medalhas de ouro, 5 de prata e uma de bronze.

A competição também contou com a presença de atletas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo desenvolvida nas categorias menores e adulto (masculino e feminino).

O professor Abel Cezar Bento, que competiu e chefiou a delegação na disputa da competição estadual, disse que os apucaranenses fizeram bonito em Rio Negro. “Estou muito feliz pelo desempenho na disputa do Campeonato Paranaense. Os nossos atletas mostraram que Apucarana é muito forte no kung fu e os resultados mostraram a qualidade da nossa equipe. Agora é seguir focado nos treinamentos já pensando nos Jogos Abertos do Paraná e no Campeonato Brasileiro”, destaca Abel, que faturou quatro medalhas de ouro e uma de prata.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, enalteceu os atletas pelas conquistas no Sul do Estado. “O nosso kung fu está de parabéns pelo feito alcançado em Rio Negro, mostrando eficiência e competência na modalidade. São atletas da cidade formados nas oficinas esportivas que acontececem nas escolas municipais, tendo o respaldo e o incentivo do prefeito Junior da Femac. Pelo trabalho sério que é realizado, acredito também na conquista de bons resultados nos JAP´s e no Campeonato Brasileiro”, salienta o professor Grillo.

Os Jogos Abertos do Paraná (JAP´s) – Combate, vão ocorrer no dia 15 de novembro em Londrina, enquanto o Campeonato Brasileiro está marcado para o dia 8 de dezembro em Brasília.

MEDALHAS DE APUCARANA

Leandro Felipe dos Santos: 2 ouros 2 pratas

Leonardo Rogério Rodela: 3 ouros 1 bronze

Abel Cezar Bento: 4 ouros 1 prata

Maiby Gabrielly da Silva: 2 ouros 1 prata

Madelaine Gomes Silva: 2 ouros 1 prata

Sanderson Matheus de Souza Gomes: 3 ouros

Kawan dos Santos Nunes: 3 ouros

Pedro Henrique Mazurok: 2 ouros

Lucas Emanuel dos Santos: 2 ouros

Lenimar Madeira Dias: 1 ouro

Cíntia Juliana Valera: 2 ouros

fonte: Reprodução