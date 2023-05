Apucarana conquista 1º lugar na etapa estadual de concurso de redação

Da Redação

52º Concurso Internacional de Redação de Cartas

A Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami, no Jardim Colonial, recebeu nesta terça-feira (9/5) a visita do superintendente de operações dos Correios no Paraná, Marcos Paulo Paim. Ele veio até o município para conhecer a estudante Vitória de Souza Ribeiro, do 5º Ano, que conquistou recentemente o primeiro lugar na etapa estadual do 52º Concurso Internacional de Redação de Cartas.

O Concurso Internacional de Redação de Cartas é promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, com o objetivo de fomentar a alfabetização, a escrita, a expressão da criatividade e o desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos de crianças e jovens através da arte epistolar. No Brasil, a realização da atividade fica a cargo dos Correios.

Em 2023, o concurso abordou o seguinte tema: Imagine que você é um super-herói e sua missão é tornar as estradas do mundo mais seguras para as crianças. Escreva uma carta para alguém explicando quais superpoderes você precisaria para cumprir sua missão.

A secretária de educação, Marli Fernandes, destacou que aulas sobre segurança no trânsito fazem parte do currículo da rede municipal de ensino de Apucarana. “Por meio de um projeto desenvolvido em parceria com a Guarda Civil Municipal, os nossos estudantes aprendem sobre as principais regras para um trânsito seguro e harmonioso, como a importância do uso do capacete e do cinto e da obediência à sinalização. Eu acredito que isso contribuiu para que a Vitória compusesse uma carta bastante informativa e coesa,” disse.

“Eu li a carta escrita pela Vitória e fiquei impressionado com a criatividade dela. Como estava cumprindo agenda na região, resolvi passar aqui para cumprimentar pessoalmente a estudante, a professora, as coordenadoras e a diretora escolar pelo belo trabalho desenvolvido,” congratulou o superintendente estadual de operações dos Correios, Marcos Paulo Paim.

O prefeito Junior da Femac recebeu com alegria a notícia da premiação da menina da Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami. “A nossa aluna estava concorrendo com centenas de estudantes, das redes pública e privada, de todas as regiões do Paraná. E conquistou o primeiro lugar! Isso demonstra que estamos no caminho certo, ofertando educação de qualidade e com oportunidades iguais de aprendizado às crianças de Apucarana,” afirmou.

Vitória de Souza Ribeiro aproveitou para dar algumas dicas aos colegas que desejam se sobressair em concursos de redação. “Tem que prestar atenção nas aulas, ler bastante e ter muita criatividade para escrever uma carta como essa,” falou.

Participaram também da visita à Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami, o coordenador de operações dos Correios, Rodilso de Moraes; o gerente de distribuição dos Correios, Ailton Olino de Abreu; e o assessor técnico dos Correios, Fernando dos Santos Silva. A cerimônia de premiação da estudante deve ser realizada em breve.

