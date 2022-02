Da Redação

Apucarana confirma um óbito e 546 casos de Covid-19

Foi divulgado nesta sexta-feira (04), o boletim diário, pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS), da cidade de Apucarana. O boletim confirma que o município teve mais um óbito e 546 novos casos de Covid-19 confirmados.

continua após publicidade .

O município soma agora 515 mortes e 29.223 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

O óbito é referente a um homem de 78 anos, acamado, com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Melitus (DM). Não há registro no sistema de doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19.

continua após publicidade .

Os novos casos confirmados, nesta sexta-feira (04), são de 307 mulheres e 239 homens. Segundo boletim da AMS, o município tem mais 96 suspeitas em investigação.

Já foram testadas 85.016 pessoas, sendo 55.137 em testes rápidos, 26.242 pelo Lacen (RT-PCR) e 3.637 por laboratórios particulares (RT-PCR).

São 17 pacientes do município internados no Hospital da Providência com o diagnóstico de Covid-19.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.