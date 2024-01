Apucarana confirma show do Raça Negra na programação de aniversário

A partir do dia 10, na próxima semana, a programação alusiva aos 80 anos de aniversário de Apucarana começa a movimentar a cidade e seguirá até o final de janeiro. O prefeito Junior da Femac comandou nesta terça-feira (2), no primeiro dia de trabalho após as festas de final de ano, uma reunião com secretariado para organizar as festividades que pretendem envolver a participação de crianças, jovens, adultos e idosos.

A programação oficial de todos os eventos, com os dias, locais e horários, será divulgada nos próximos dias. “Teremos shows nacionais e o primeiro confirmado é do grupo Raça Negra, no dia 26 de janeiro; a corrida 28 de Janeiro que já chegou a mais de 2,5 mil inscritos; inaugurações como a da revitalização da Praça 28 de Janeiro; e missas e cultos; eventos culturais, entre os quais lançamentos de três livros da história de Apucarana. Ao todo serão mais de 100 eventos”, destaca Junior da Femac.

“Teremos uma festa grandiosa para marcar de forma inesquecível os 80 anos da nossa Apucarana, uma cidade formada por gente maravilhosa, natureza exuberante e cultura única. Estamos preparando uma programação para que todos os apucaranenses, de todas as faixas etária, de sintam incluídos e participem”, afirma o prefeito.

