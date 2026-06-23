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SAÚDE

Apucarana confirma primeira morte do ano por Influenza A

Paciente é um homem de 45 anos que passou por consulta na UPA e foi transferido para UTI do Hospital da Providência

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 17:13:57 Editado em 23.06.2026, 17:13:41
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Apucarana confirma primeira morte do ano por Influenza A
Autor Paciente chegou a ficar internado na UTI do Hospital da Providência, porém não resistiu - Foto: tnonline

A 16ª Regional de Saúde comunicou nesta terça-feira (23), o primeiro óbito do ano por Influenza A, em Apucarana, registrado no dia 19 de junho. A confirmação ocorreu na segunda-feira (23), com o resultado da coleta de painel viral de um paciente do sexo masculino (45 anos de idade), analisado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

- LEIA MAIS: Vacina contra a gripe será liberada para a população geral a partir do dia 29 na região

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Segundo informações dadas pela Seção de Vigilância Epidemiológica, da 16ª RS, o paciente foi internado, no dia 10 de junho, após consulta na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana. Portador de comorbidades (diabetes e transplantes de rim e pâncreas) o paciente apresentava um quadro de dispneia e suspeita de Influenza.

O quadro do paciente evoluiu para a insuficiência respiratória aguda, sendo transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital da Providência. Ele passou por processo de reanimação, mas veio a óbito no dia 19 de junho.

O diretor da 16ª Regional de Saúde, Paulo Vital, lamentou a perda do paciente de Apucarana e aproveitou para reforçar um apelo à população. “A vacina contra a gripe Influenza está disponível em todas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) nos 17 municípios da região”, frisou Vital.

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Os grupos prioritários são os idosos (acima de 60 anos), gestantes e crianças de 6 meses a seis anos. “A partir de segunda-feira, dia 29 de junho, a vacina contra a Influenza estará liberada também para toda população”, anuncia o diretor da RS.


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comorbidades influenza A Óbito Saúde Pública VACINA CONTRA GRIPE vigilância epidemiológica
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