Apucarana confirma presença no Paraná Bom de Bola

Da Redação

A competição é uma realização do Governo do Estado

Com três equipes de futebol, o município de Apucarana participará no mês de maio em Jandaia do Sul, da fase regional da 3ª edição do Paraná Bom de Bola. A informação foi dada nessa quinta-feira (27/04), pelo professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura. A competição é uma realização do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com apoio e parceria da Prefeitura de Jandaia do Sul.

continua após publicidade .

Segundo o professor Grillo, Apucarana terá representantes nas categorias sub-16, sub-21 e master 50+ (masculino). “A fase regional será disputada em duas etapas, com a primeira acontecendo de 11 a 14 de maio e a segunda sendo realizada de 25 a 28 do mesmo mês, com as equipes apucaranenses tendo o apoio total do prefeito Junior da Femac. No ano passado na fase regional disputada em Cambira, Apucarana foi campeã nas categorias sub-16 e sub-21 e conquistou a medalha de bronze na categoria master”, frisa o professor Grillo.

-LEIA MAIS: Apucaranense é convocado para defender seleção brasileira na China

continua após publicidade .

Na fase regional em Jandaia do Sul, na categoria sub-16, Apucarana está no Grupo B, ao lado das equipes de Jaguapitã, Bom Sucesso e Londrina. O time apucaranense na categoria sub-21 integra o Grupo A, com os adversários sendo Centenário do Sul e Porecatu. Já na categoria master 50+, Apucarana jogará contra Rolândia na primeira fase da disputa. A tabela de jogos será divulgada nos próximos dias, com os melhores colocados de cada categoria se classificando para a macrorregional de 27 a 30 de julho em Marilândia do Sul.

Siga o TNOnline no Google News