Apucarana confirma morte por dengue nesta quinta-feira

Apucarana registrou na noite de quarta-feira (5) a 1ª morte causada por dengue dos últimos 3 anos. O último óbito em decorrência da doença ocorreu em 2020. O comunicado foi divulgado na manhã desta quinta-feira pela Autarquia Municipal de Saúde.

continua após publicidade

A vítima é o funcionário público municipal Paulo Fernando da Silva, de 31 anos, lotado no pátio de máquinas. Ele estava internado na UTI do Hospital da Providência com sintomas da doença e um exame laboratorial particular confirmou as causas do óbito.

O coordenador do Departamento de Vigilância e Epidemiologia de Apucarana, Luciano Simplício Sobrinho, informa que a declaração de óbito indica como principal causa da morte “Encefalopatia Viral, Dengue Grave e Insuficiência Renal”. Ele destaca que o município ainda aguarda o resultado dos exames laboratorial da Secretaria de Estado da Saúde, realizado no Laboratório Central do Paraná (Lacen), de Curitiba.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Apucarana recebe atletas de todo o PR para os Jogos Universitários

O servidor está sendo velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento está marcado para as 17h30 desta quinta-feira (6), no Cemitério Cristo Rei.

De acordo com o coordenador de endemias da AMS, Mauro Aguiar, nos últimos 12 meses a cidade registrou 492 casos da dengue. O ano epidemiológico (ciclo anual) iniciou em 31 de julho do ano passado e que termina em 31 de julho deste ano.

ALERTA PERMANENTE SOBRE PREVENÇÃO

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, diz que as autoridades municipais divulgam constantemente o alerta para população redobrar com os cuidados preventivos para evitar casos da dengue. “Manter o quintal limpo; os terrenos roçados, sem mato; e evitar água parada são orientações que repassamos permanentemente para a população. Nosso grande objetivo é evitar casos como esse, com a morte de um apucaranense provocada pela picada do Aedes aegypti”, lamenta Bachiega.

Siga o TNOnline no Google News