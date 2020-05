Apucarana confirma mais um caso de coronavírus

O prefeito de Apucarana Junior da Femac confirmou no final da tarde de domingo (10) mais um caso de Covid-19. Um jovem de 25 anos foi diagnosticado com a doença.

Conforme o prefeito, o rapaz segue em isolamento social. Junior ainda disse que um homem de 37 anos que também está com coronavírus está internando na UTI do Hospital da Providência.

Ainda segundo o prefeito, dos 35 casos confirmados, 15 pessoas já se recuperaram. Em Apucarana existem mais 13 casos suspeitos.

"Dos casos confirmados dois são funcionários públicos, uma pessoa que trabalha na área da saúde e uma pessoa que trabalhava no atendimento no prédio da prefeitura. Todo mundo está sujeito. Vamos usar máscaras, quem puder fique em casa. Estamos completando 30 dias do primeiro caso em Apucarana. Vamos ficar firmes, unidos e evitar a propagação do vírus," disse.