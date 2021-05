Apucarana confirma mais 3 óbitos e 147 novos casos de Covid

Continua após publicidade

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou mais três óbitos e 147 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira (27) em Apucarana. O município chega a 329 mortes provocadas pela doença e a 12.454 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

O primeiro óbito é de um homem de 47 anos, com hipertensão arterial. Ele foi internado no último sábado (22) e morreu nesta quinta-feira (27). O segundo óbito é de uma mulher de 89 anos, com hipertensão arterial e diabetes. Ela foi internada na última sexta-feira (21) e morreu na terça-feira (25). O terceiro óbito é de uma mulher de 48 anos, com diabetes e quadro de obesidade. Ela foi internada em no domingo (23) e morreu na segunda-feira (24). Todos estavam no Hospital da Providência, em Apucarana.

Os 147 novos resultados positivos são 63 homens com idades entre 3 meses de idade e 86 anos e 84 mulheres com idades entre 8 e 89 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.

Ainda segundo o boletim da AMS, Apucarana tem mais 296 suspeitas em investigação. O número de recuperados chega a 10.929.

São 76 pacientes de Apucarana internados no Hospital da Providência, sendo 15 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 61 em leitos de enfermaria. O município tem 1.196 casos ativos da doença.