Apucarana confirma mais 2 óbitos e 15 casos de Covid

A saúde de Apucarana confirmou nesta terça-feira (10) mais dois óbitos e 15 novos casos de Covid-19 em Apucarana. O município soma agora 459 mortes provocadas pela doença e 16.660 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

O primeiro óbito é de um homem de 56 anos, com transplante renal. Ele foi internado em 5 de agosto no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e morreu no domingo (8).

O segundo óbito é de um homem de 78 anos, com quadro de etilismo. Ele foi internado no Hospital da Providência em 29 de julho e morreu na segunda-feira (9).

Os 15 novos casos foram confirmados em testes feitos pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen). São 14 homens (entre 12 e 70 anos) e 1 mulher (64 anos). Todos estão em isolamento domiciliar.

Apucarana tem mais 107 suspeitas em investigação, enquanto o quantitativo de recuperados chega a 16.022.

Já o Pronto Atendimento do Coronavírus soma 42.919 pessoas atendidas presencialmente desde o início da pandemia. O número de monitorados atualmente é de 356.

Já foram testadas 55.213 pessoas, sendo 30.490 em testes rápidos, 21.243 pelo Lacen (RT-PCR) e 3.480 por laboratórios particulares (RT-PCR).

São 16 pacientes de Apucarana internados no Hospital da Providência, sendo 6 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 10 em leitos de enfermaria. O município tem 179 casos ativos da doença.