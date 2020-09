Apucarana confirma mais 14 casos de coronavírus neste domingo - TNOnline

Continua após publicidade

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana divulgou neste domingo (9),14 novos casos confirmados de coronavírus. Agora, o município soma um total de 750 diagnósticos positivos da doença com 593 pessoas recuperadas, desde o começo da pandemia.

De acordo com o boletim da AMS, testaram positivo para Covid-19, 12 mulheres com idades de 6, 23, 24, 26, 28, 39, 55, 53, 34, 44, 59 e 49 anos, e dois homens, 49 e 58 anos. A autarquia também aguarda os resultados de 146 exames de pessoas com suspeita do novo coronavírus.