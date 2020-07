Apucarana confirma mais 11 casos de Covid-19

Continua após publicidade

A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana confirmou na tarde deste sábado (13) que mais 11 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19. Entre elas está uma criança de 11 anos.

Com as novas confirmações, Apucarana agora soma 84 casos do novo coronavírus. Os homens diagnosticados com Covid-19 tem 22, 37, 38, 26 e 50 anos. Um menino de 11 anos também está com a doença.

Cinco mulheres também estão com Covid-19. Elas tem 82, 60, 68, 27 e 34 anos. Todas as pessoas estão em isolamento domiciliar.

Em Apucarana existem ainda 55 casos em investigação e 58 pessoas já estão curadas da Covid-19.