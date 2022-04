Apucarana confirma Expoagri para agosto

Da Redação

Maior exposição agropecuária do Vale do Ivaí na área do ensino, pesquisa e promoção da cultura rural, a Expoagri Apucarana será realizada entre os dias 11 e 13 de agosto. A definição de retomada do evento, que devido a pandemia não pode ser realizado nos últimos dois anos, ocorreu nesta sexta-feira (08/04), em reunião realizada no gabinete municipal entre o prefeito Júnior da Femac e a diretora-geral do Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas, professora Rosiney Pimenta.

Promovido desde 1983 pela instituição de ensino técnico, a partir de 2019 a exposição passou a ser co-realizado pela Prefeitura de Apucarana, o que possibilitou a ampliação da programação artística e cultural, com a introdução de shows com artistas de renome nacional, e da feira gastronômica.

“A Expoagri é um grande evento do ensino, da pesquisa e da cultura rural do Vale do Ivaí. Não podemos deixar jamais de incentivar e apoiar a cultura da agrofamília, que é a essência de Apucarana. Por isso a prefeitura ratifica seu apoio a todas as iniciativas educacionais, científicas, culturais, musicais, gastronômicas e de promoção dos costumes que valorizam e reconhecem o valor da família rural”, disse o prefeito Júnior da Femac, destacando ainda a tradição e a qualidade do ensino técnico oferecido pelo colégio agrícola. “Com certeza será mais uma exposição de grande sucesso, uma festa das famílias, que reforça a identidade rural e a cena cultural sertaneja”, disse o prefeito, lembrando que a última edição (2019) reuniu cerca de 30 mil pessoas. “Vamos agora começar a formatar a programação”, concluiu.

A diretora-geral, professora Rosiney Pimenta, salientou que toda a comunidade escolar estava ansiosa pela oficialização da Expoagri Apucarana 2022. “A partir desta confirmação vamos intensificar a organização da programação técnica, que abrange palestras, oficinas e mostra dos trabalhos de alunos em setores de agricultura, pecuária e meio ambiente”, assinalou a dirigente escolar, ratificando agradecimento, ao prefeito Júnior da Femac, pelo parceria da Prefeitura de Apucarana.

Da agenda que definiu o a retomada do evento também participaram o vice-prefeito Paulo Sérgio Vital, o diretor da fazenda-escola, professor Júlio César Pedroso, o coordenador de campo professor Nilton Fukushima e a coordenadora da Educadora Profissional professora Zélia Vaz.