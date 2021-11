Apucarana confirma etapas de Motocross para janeiro

Da Redação

Os festejos em comemoração aos 78 anos de Apucarana já estão sendo organizados pela Prefeitura de Apucarana. A agenda esportiva, além da tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro, teve nesta quinta-feira (25) mais uma atividade confirmada pelo prefeito Júnior da Femac. “No dia 30 de janeiro, em local ainda a ser definido, a cidade irá receber provas de etapas regional, estadual e, possivelmente nacional de Motocross, recebendo competidores de várias partes do país na disputa da modalidade “cross-country””, revelou o prefeito.

A confirmação aconteceu durante reunião com o piloto apucaranense, Romeu Eurich, ligado à Federação Paranaense da modalidade. “Será um evento à altura da tradição de Apucarana, que é celeiro de talentos do Motocross reconhecidos nacionalmente, como o próprio Romeu, multicampeão e que está próximo de completar 1000 provas em sua carreira, que soma mais de 300 troféus. Uma grande festa, que agora definida, começa a ser planejada em todos os detalhes com muito carinho para celebrar mais um aniversário da nossa amada Apucarana”, destacou o prefeito Júnior da Femac.

A organização do evento será encabeçada pelo piloto Romeu Eurich em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes. A princípio está confirmada a realização da etapa de abertura do campeonato paranaense e a Copa Norte. “Temos um local em negociação para ser estruturado, mas ainda faltam alguns detalhes com o proprietário da área para liberação”, explica Eurich, explicando que a pista deverá ter um trajeto de cerca de quatro quilômetros.

No Motocross “cross-country” as largadas acontecem em blocos, com todas as motos desligadas. Depois da bandeira verde, os pilotos arrancam todos juntos, lado a lado na pista. A modalidade pode ser disputada juntamente com quadriciclos. Consiste em corrida ao ar livre em terreno acidentado com vários obstáculos (edificados ou naturais), tais como subidas com diferentes inclinações, descidas, troncos de árvores, pequenos riachos, grama e terra batida.