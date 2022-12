Apucarana confirma 94 casos de covid-19 nesta sexta-feira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Casos de covid-19 dispararam às vésperas do Natal em Apucarana

Apucarana confirmou 94 casos de covid-19 nesta sexta-feira (23), segundo boletim divulgado pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS). Desde o início da pandemia, o município tem 560 mortes provocadas pela doença e soma 39.940 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

continua após publicidade .

O número de casos de covid-19 disparou em Apucarana às vésperas do Natal. São 1.180 confirmações do novo coronavírus apenas em dezembro. A média é de 51 registros da doença por dia neste mês. O cenário é bem diferente de novembro, quando a cidade fechou o mês com 213 diagnósticos positivos, uma média diária de 7,1 casos.

Os novos casos confirmados nesta sexta-feira (23) são de 59 mulheres e de 35 homens. Segundo boletim da AMS, o município tem mais três suspeitas em investigação.

continua após publicidade .

Já foram testadas 119.817 pessoas, sendo 88.554 em testes rápidos, 27.626 pelo Lacen (RT-PCR) e 3.649 por laboratórios particulares (RT-PCR).

O município tem dois pacientes internados no Hospital da Providência com o diagnóstico de covid-19, segundo o boletim da AMS.

Siga o TNOnline no Google News