Apucarana confirma 14 casos de Covid-19 nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (14), a Prefeitura Municipal de Apucarana, através da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou 14 novos casos de Covid-19.

O município segue com 545 mortes e soma agora 33.480 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

Os novos casos confirmados são de 7 mulheres e 7 homens. Segundo boletim da AMS, o município tem mais 13 suspeitas em investigação.

Já foram testadas 94.776 pessoas, sendo 64.594 em testes rápidos, 26.545 pelo Lacen (RT-PCR) e 3.637 por laboratórios particulares (RT-PCR).

Um paciente do município está internado no Hospital da Providência com o diagnóstico de Covid-19.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.