Apucarana confirma 132 casos de Covid-19 neste sábado

Da Redação

O vírus já foi confirmado em quase 31 mil apucaranenses

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou mais 132 casos de Covid-19 neste sábado (12) em Apucarana. O município segue com 526 mortes e agora soma 30.959 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

continua após publicidade .

Os novos casos confirmados são de 75 mulheres e 57 homens. Segundo boletim da AMS, o município tem mais 32 suspeitas em investigação.

Já foram testadas 88.336 pessoas, sendo 58.386 em testes rápidos, 26.313 pelo Lacen (RT-PCR) e 3.637 por laboratórios particulares (RT-PCR).

continua após publicidade .

São 12 pacientes do município internados no Hospital da Providência com o diagnóstico de Covid-19.