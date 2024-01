Apucarana: confira a previsão do tempo deste sábado (6)

Para o sábado (6), não há expectativa de mudanças significativas nas condições do tempo em relação ao dia anterior. Com isso, chuvas fracas ainda devem ocorrer no leste paranaense e pancadas de chuva de curta duração no interior do estado, especialmente no período da tarde. O ar continua aquecido sobre o Paraná, com temperaturas máximas acima dos 30 °C no oeste, noroeste e norte paranaense. Não há risco para ocorrência de tempestades.

Destacando Apucarana, o site do Simepar informa que a mínima será de 20°C e a máxima poderá chegar aos 31°C. De acordo com o site, não haverá chuvas nem para sábado e nem para o domingo. Portanto, o final de semana deve ser quente na Cidade Alta. Mantenha-se hidratado, beba bastante água e use protetor solar.

