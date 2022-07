Apucarana: Concurso público da educação registra 667 inscritos

A Autarquia da Educação realiza o concurso neste domingo (03). A abertura dos portões será feita às 08h, e o fechamento às 08h45min

Da Redação

Atualização: 30 de junho, 2022, às 16:54

fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana

As provas do concurso serão realizadas no período matutino, na Faculdade de Apucarana (FAP)