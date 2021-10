Da Redação

Apucarana conclui trecho de 2,5 km de calçadas

O trabalho de expansão do calçamento e de pontos de acessibilidade continua avançando em Apucarana. Nos últimos oito anos foram executados mais de 100 quilômetros de calçadas, atendendo a área central e, principalmente, os bairros em ruas próximas a prédios públicos, como escolas e unidades básicas de saúde, além de interligações de bairros.

Um novo trecho acaba de ser entregue pela prefeitura. Trata-se das calçadas da Rua Papa João XXIII, da região da Vila Regina até o Contorno Norte, numa extensão de 2,5 km. “Fizemos calçadas novas onde não havia, e recuperamos os trechos que estavam deteriorados, tudo em concreto antiderrapante e, em breve, será intercalado com plantio de grama”, informa o prefeito, lembrando que as calçadas nesta via também favorecem o projeto de turismo rural e gastronomia na região do Barreiro e da Estrada Bela.

Segundo ele, junto com as novas calçadas estão sendo implantadas mais rampas de acessibilidade. “Estamos garantindo a acessibilidade e mobilidade urbana. A falta de calçada ou um passeio fora das condições adequadas gera riscos para os pedestres, especialmente para cadeirantes, idosos, gestantes e mães que circulam com carrinhos de bebê”, argumenta Junior da Femac.

O superintendente de obras, Helligtonn Gomes Martins “Tom”, informa que as calçadas são construídas em concreto alisado com 5 centímetros de espessura e com largura de 1,70 metros. “Na Rua Papa João XXIII foram investidos cerca de R$ 60 mil para implantação de novas calçadas e recuperação das antigas”, informou.