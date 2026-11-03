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PROBLEMA ANTIGO

Apucarana conclui obras de drenagem e acaba com alagamentos em frente ao Cisvir

Além da nova tubulação pluvial e do asfaltamento, local receberá faixa elevada e paisagismo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucarana conclui obras de drenagem e acaba com alagamentos em frente ao Cisvir
Autor Obras foram realizadas em frente ao Cisvir - Foto: Reprodução

O problema antigo de alagamentos em frente ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir) chegou ao fim com a reconstrução e ampliação do sistema de drenagem pluvial. A Prefeitura de Apucarana investiu recursos próprios na obra, que também ampliou o espaço para estacionamento e melhorou as condições de circulação de pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

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O prefeito Rodolfo Mota acompanhou, no sábado (31), a aplicação da capa asfáltica, realizada durante uma trégua das chuvas. “Fizemos o alargamento da via, que era muito estreita, e criamos mais espaço para o embarque e o desembarque. Isso dá mais segurança para quem usa o Cisvir. Estamos resolvendo mais um problema histórico da cidade. Com as novas galerias, a água da chuva agora tem por onde escoar, sem invadir a entrada da unidade”, afirma.

O secretário municipal de Obras, engenheiro Mateus Franciscon Fernandes, explica que a solução foi definida após estudos técnicos identificarem as causas dos alagamentos. As galerias pluviais foram reconstruídas com nova inclinação, e uma tubulação adicional foi implantada para funcionar em paralelo. O número de bocas de lobo passou de cerca de oito para mais de 20.

Segundo ele, a água que chega na parte da frente do Cisvir vem de uma área extensa, que começa na região da rodoviária e concentra bairros com barracões e oficinas, além de pouca área permeável. “O gargalo estava na tubulação, que não tinha a inclinação necessária. A água chegava no tubo e não descia com velocidade, ficava retida”, detalha. As caixas de passagem, que estavam obstruídas ou quebradas, também foram reconstruídas e ampliadas para funcionar como áreas de amortecimento, ajudando a absorver o volume de água que chega de uma só vez durante chuvas intensas.

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Mais vagas e segurança no acesso

Na Avenida Santa Catarina, a Prefeitura alargou cerca de 130 metros lineares da via. As vagas de estacionamento, antes dispostas paralelamente à sarjeta, passaram a ser organizadas em espinha de peixe em um dos lados da rua, dobrando a capacidade sem alterar a circulação nos dois sentidos. A próxima etapa prevê a reconstrução de calçadas em alguns pontos, o plantio grama e de árvores para proporcionar conforto térmico e visual e a implantação da sinalização. Também será construída uma nova faixa elevada em frente ao Cisvir, reforçando a acessibilidade e a segurança dos pacientes. A previsão é concluir esses serviços nos próximos dias.

Ampliação do atendimento especializado

Enquanto a Prefeitura conclui as melhorias no acesso, o Cisvir passa por uma obra independente de ampliação de sua estrutura de atendimento. Com investimento de aproximadamente R$ 13 milhões do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a expansão tem previsão de conclusão em março de 2027 e deverá reforçar a oferta de serviços especializados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aos moradores dos 20 municípios consorciados, fortalecendo o atendimento regional em saúde.

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