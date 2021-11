Da Redação

Apucarana conclui nova interligação na região do Jaboti

Com a implantação da sinalização de trânsito, a Prefeitura de Apucarana finalizou nesta semana a urbanização de um trecho de 30 metros lineares entre os residenciais Cazarin II e Santo Expedito. A obra, que interligou as avenidas Ibarale Cazarini e Cinquentenário da Acia, nas imediações dos parques Jaboti e Santo Expedito, respectivamente, permite uma ligação mais curta ao Bairro Igrejinha, ampliando a mobilidade urbana na região.

O prefeito Júnior da Femac frisa que o projeto integra o Programa Interbairros, uma ação da Secretaria Municipal de Obras que aproxima comunidades viabilizando a abertura de novas ligações viárias em todas as regiões de Apucarana. “Esse tipo de intervenção urbana dá continuidade à nossa visão de futuro para o desenvolvimento da cidade, valorizando regiões e a ocupação de novos espaços para áreas residenciais e comerciais”, pontua o prefeito.

Para a urbanização do trecho foi necessária a compra de uma área particular de 711,8 metros quadrados, cuja desapropriação aconteceu de forma amigável. “A conclusão deste trabalho viabiliza um antigo projeto para a cidade, que era a criação de uma via de integração entre a região do Parque Jaboti e a Avenida Minas Gerais, que agora se tornou viável a partir da urbanização do Residencial Cazarin II pela loteadora”, revela Júnior da Femac.

A partir da nova interligação, que foi executada comdrenagem, meio-fio e pavimentação asfáltica por uma empreiteira licitada, o condutor que está na região do Parque Jaboti pode acessar com maior rapidez a Avenida Minas Gerais seguindo pela Avenida Cinquentenário da Acia. “Esta obra cria um eixo de ligação entre a região Oeste e Leste de Apucarana, colaborando para uma melhor distribuição do trânsito. Com isso, da região do Jaboti pode-se agora acessar a Avenida Minas Gerais percorrendo apenas três quilômetros, evitando trânsito por vias centrais”, detalha Carlos Mendes, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).

Ele ressalta que a partir da conclusão da urbanização da interligação, o prefeito Júnior da Femac determinou reforço da sinalização de trânsito em todo o trajeto, que inclui as ruas Saul Guimarães da Costa, Margarida, Tulipa, Rosa Stábile, Ouro Branco e um pequeno trecho da Padre Severino Cerutti até o cruzamento com a Avenida Minas Gerais. “Além da sinalização viária horizontal e vertical em toda a extensão da nova rota, desde a Avenida Ibarale Cazarini até o encontro com a Avenida Minas Gerais, estão previstos no projeto elaborado pelo Departamento de Engenharia de Tráfego do Idepplan a instalação de um semáforo no cruzamento da rua Cinquentenário da Acia com a rua Saul Guimarães da Costa, uma pintura “yellow box” na Rua Margarida e uma rotatória com tachões refletivos na Rua Tulipa”, informa Carlos Mendes, diretor-presidente do órgão municipal de planejamento urbano.