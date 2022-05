Apucarana conclui asfalto no acesso ao campo do “Zé Rico”

Da Redação

Diversas melhorias foram feitas pela Prefeitura de Apucarana nas proximidades e na parte interna do Campo Municipal do “Zé Rico”, atendendo os frequentadores da praça esportiva e também quem passa pelo local para chegar até o Jardim Franca e bairros próximos.

A Rua Kattie Regina Bangoli Lammel, que fica defronte ao campo, foi alargada e recebeu ainda perfilhamento asfáltico e calçada em ambos os lados da via. O serviço foi entregue com pintura da sinalização horizontal e com a demarcação da área de estacionamento.



O prefeito Junior da Femac verificou o resultado das obras nesta segunda-feira (02), acompanhado pelo presidente da Associação de Moradores do Jardim Figueira, Rogério Aparecido de Almeida. “Próximo ao campo também foi instalado um parque infantil, possibilitando uma área de lazer para os filhos de quem frequenta a praça esportiva e também para os moradores desta região da cidade”, informa Junior da Femac.

De acordo com o prefeito, a Rua Kattie Regina Bangoli Lammel é uma importante via de ligação, que dá acesso a vários bairros e foi reestruturada. “Além do alargamento da rua, também foi construída a calçada nos dois lados da via, ampliando a segurança e acessibilidade aos pedestres”, reforça.

O prefeito lembra que as obras abrangeram também a parte interna, com melhorias na estrutura de apoio aos jogadores. “Trata-se de uma praça esportiva histórica de nossa cidade e buscamos também melhorar as condições para a prática esportiva”, salienta.

De acordo com Hellingtonn Gomes Martins (Tom), superintendente da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, o investimento municipal envolveu também a revitalização da marcação do gramado e plantio de grama em locais necessários para revitalizar o paisagismo, além de pintura do vestiário, arquibancada e área de convivência.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.