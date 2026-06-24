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CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Apucarana concentra quase 20% dos alunos classificados do PR em olimpíada nacional

Rede municipal colocou 205 estudantes na 3ª fase da OBICT; Escola Maria Madalena Coco lidera com 29 classificados

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 16:41:48 Editado em 24.06.2026, 16:43:32
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Apucarana concentra quase 20% dos alunos classificados do PR em olimpíada nacional
Autor O resultado refere-se à Categoria 1 - Foto: Prefeitura de Apucarana

A rede municipal de ensino de Apucarana conquistou um resultado expressivo na 3ª Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia (OBICT). Dos 1.035 estudantes classificados em todo o Paraná para a terceira fase da competição, 205 são alunos das escolas municipais de Apucarana, o equivalente a quase 20% do total estadual. O resultado refere-se à Categoria 1, destinada aos estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

O desempenho foi comemorado pelo prefeito Rodolfo Mota, que destacou a qualidade do ensino ofertado pela rede municipal. “Cerca de 19,8% dos classificados do Paraná são de Apucarana, resultado que reflete o compromisso, o esforço e a vontade de aprender de cada aluno, além do trabalho sério e dedicado de toda a equipe da Educação Municipal. A OBICT já é uma referência nacional no incentivo à cultura científica e tecnológica e conta com parceiros de excelência, como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), mostrando a importância dessa conquista para nossos estudantes”, afirmou.

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Entre os destaques da classificação estão a Escola Professora Maria Madalena Coco, com 29 alunos classificados, seguida pela Escola Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira, com 25 estudantes, e pelas escolas José de Alencar e José Idésio Brianezi, ambas com 24 classificados. Também tiveram desempenho expressivo as escolas Maria Duarte Noli, com 17 alunos, e Monsenhor Arnaldo Beltrami, com 13 estudantes classificados.

Segundo a secretária municipal de Educação, professora Ana Paula do Carmo Donato, mais do que uma competição, a OBICT contribui para o desenvolvimento integral dos estudantes e fortalece o ambiente educacional ao estimular a troca de experiências e a descoberta de novos talentos. “Recebemos esse resultado com muita alegria. Parabenizamos e agradecemos aos professores e coordenadores pelo incentivo e acompanhamento em cada etapa, aos diretores e familiares pelo apoio e por valorizarem uma educação voltada para a ciência, a inovação e o conhecimento, além de todas as escolas da rede municipal pela brilhante participação. Temos a certeza de que nossos classificados também terão excelente desempenho na terceira fase”, ressaltou.

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Entre os objetivos da OBICT estão despertar o interesse dos jovens pela pesquisa e pelo aprendizado, aproximando as disciplinas curriculares de temas atuais como inteligência artificial, sustentabilidade e inovação. De acordo com a organização, a olimpíada contribui para valorizar a escola como espaço de formação integral e de transformação da cidadania, conectando conhecimento científico, criatividade, cultura geral e aplicação prática, mobilizando estudantes, professores e redes de ensino em todo o país.

Classificados por escola para a 3ª Fase da OBICT

– Albino Biacchi – 7 alunos
– Augusto Weyand – 2 alunos
– Dinarte Pereira de Araújo – 4 alunos
– Dr. Edson Giacomini – 3 alunos
– Dr. Joaquim Vicente de Castro – 6 alunos
– Dr. Osvaldo dos Santos Lima – 3 alunos
– Humberto de Alencar Castelo Branco – 7 alunos
– João Antônio Braga Cortes – 9 alunos
– João Batista – 1 aluno
– José de Alencar – 24 alunos
– José Idesio Brianezi – 24 alunos
– Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira – 25 alunos
– Karel Kober – 1 aluno
– Mateus Leme – 6 alunos
– Monsenhor Arnaldo Beltrami – 13 alunos
– Plácido de Castro – 7 alunos
– Presidente Médici – 7 alunos
– Prof. Durval Pinto – 6 alunos
– Profª Maria Duarte Noli – 17 alunos
– Profª. Maria Madalena Coco – 29 alunos
– Profª. Marta Pereira da Silva – 1 aluno
– Senador Marcos de Barros Freire – 1 aluno
– Vereador José Ramos de Oliveira – 2 alunos

Total de classificados para a 3ª Fase: 205 estudantes

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Apucarana ciência e tecnologia EDUCAÇÃO ESTUDANTES inovação OLIMPÍADA
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