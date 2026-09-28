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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Apucarana concentra atendimento a famílias atingidas por temporal nos CRAS

Ventos e chuvas danificaram milhares de residências, derrubaram mais de 600 árvores e afetaram a rede elétrica do município

Escrito por Da Redação
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Apucarana concentra atendimento a famílias atingidas por temporal nos CRAS
Autor Foto: Divulgação

A Prefeitura de Apucarana passou a concentrar o atendimento e a orientação às famílias afetadas pelo recente temporal nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e na Secretaria Municipal de Assistência Social. Para viabilizar a força-tarefa de apoio à população e focar os esforços nas ações de recuperação, a administração municipal também cancelou ou adiou os eventos, reuniões e demais atividades públicas programadas para esta semana.

- LEIA MAIS: Uma semana após o temporal, atendimento emergencial prossegue com várias frentes em Apucarana

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O suporte presencial está distribuído em seis pontos estratégicos da cidade: no CRAS 1, localizado na Avenida Central do Paraná, nº 1.586, no Jardim América; no ponto de apoio do CRAS 1, situado na Rua Cecílio Luz, nº 145, no bairro Sanches dos Santos; no CRAS 2, na Rua Ilson Ferreira Guerra, nº 15, no Sumatra; no CRAS 3, na Rua José Garcia Peres, nº 111, na Vila Reis; no apoio ao CRAS 3, na Rua Santa Rita, nº 202, na Vila Nossa Senhora Aparecida; e no CRAS 4, na Travessa Padre Tito Cerassoli, nº 80, na Vila Regina. A orientação é para que as famílias afetadas procurem o local mais próximo de sua residência para avaliação de cada caso e encaminhamento das demandas.

As medidas dão continuidade ao trabalho emergencial iniciado após a tempestade do dia 21 de setembro, que causou estragos em grande escala no município. De acordo com o balanço mais recente divulgado pela Defesa Civil, o temporal danificou mais de 5 mil residências, provocou a queda de mais de 600 árvores e chegou a afetar 90% da rede elétrica da cidade no momento mais crítico. Nas primeiras horas de resposta ao desastre, as equipes municipais atuaram prioritariamente no fornecimento de lonas e telhas para os moradores atingidos.

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Apucarana Assistência Social CRAS Emergência recuperação temporal
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