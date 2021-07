Apucarana completa seis meses de vacinação; assista

Da Redação

Neste dia 20, Apucarana completa seis meses de vacinação. Até o momento o município já imunizou 70 mil habitantes com a primeira dose e 65% das pessoas acima de 18 anos.

continua após publicidade .

“São seis meses de um trabalho intenso de nossa equipe de saúde, nós temos que tirar o chapéu para esses guerreiros”, afirmou o prefeito Junior da Femac, ressaltando que nesta semana as pessoas com 35, 34 e e 33 anos devem ser imunizadas.

A primeira apucaranense que recebeu a vacina, é a idosa Rosa Francisco, de 74 anos. Ela vive no Lar São Vicente de Paula há 31 anos. "Fui a primeira e me senti muito feliz por isso", disse.

continua após publicidade .

Atualmente 80 idosos vivem no lar, que conta com 40 funcionários e uma fila de espera para novos moradores que chega a 16 pessoas.

Sidneia Gardina Fregni, de 43 anos, responsável técnica do Lar, destaca o trabalho realizado na instituição de combate à pandemia, com testes a cada 15 dias e as visitas somente pelo vidro ou vídeo chamada.

Veja a reportagem: