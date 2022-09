Apucarana: Comércio da Rua Ponta Grossa ganha reforço na segurança

Da Redação

Nesta segunda-feira (12), a Prefeitura Municipal de Apucarana informou que um trabalho integrado entre a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal vai garantir mais segurança na Rua Ponta Grossa e nas imediações. A ação conjunta das forças de segurança se tornou necessária devido ao aumento no número de ocorrências de furtos e roubos nesta área da cidade.

O planejamento de ações específicas de segurança para essa região central de Apucarana foi discutida e definida em uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira entre o prefeito, Junior da Femac, o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Marcos José Fácio, e a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana, Aida Assunção.

fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana

“A Rua Ponta Grossa e proximidades têm um dos comércios mais fortes de Apucarana e região e é preciso garantir mais segurança para seus comerciantes”, afirma Junior da Femac.

O comandante Fácio estará à frente da organização da ação de reforço da segurança na Rua Ponta Grossa. “Peço aos comerciantes para que não deixem de registrar boletim de ocorrência. É fundamental que isso seja feito porque as forças de segurança trabalham com estatísticas”, orienta o tenente-coronel.

A Polícia Civil e Guarda Municipal participaram da reunião por meio de conversa telefônica. O comandante da Guarda Civil Municipal, Reinaldo Donizete de Andrade e o delegado-chefe da 17ª sub-divisão policial, Marcus Felipe da Rocha, estavam em contato com o prefeito Junior da Femac.





