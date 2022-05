Apucarana comemora o Dia Mundial do Tai Chi Chuan

Da Redação

Neste sábado (30/04), a Escola Chen Tai Chi Apucarana, que tem parceria com a Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura, comemorou, no Complexo Esportivo Estação Cidadania, no Jardim América, o Dia Mundial do Tai Chi Chuan e do Chi Kung.

O professor Abel Cezar Cândido Bento, que comanda a escola, disse que atualmente há modalidade tem praticantes em todos os cantos do mundo. “O objetivo é reunir e integrar o maior número de praticantes e a comunidade para praticar exercícios que cultivem a saúde, melhoram a qualidade de vida das pessoas e promovam paz e harmonia na sociedade”, destaca Abel.

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, destaca que o Tai Chi Chuan vem crescendo muito na cidade. “É um esporte que está ganhando muitos atletas no município e tem se destacado nas competições a nível estadual e nacional. No ano passado os nossos representantes ganharam títulos no Campeonato Brasileiro em Brasília e foram campeões na classificação geral nos Jogos Abertos do Paraná, Combate, em Londrina”, destacou o secretário.

Abel informa que as aulas de Tai Chi Chuan estão disponíveis para a população de Apucarana nas Oficinas Esportivas oferecidas pela Secretaria Municipal de Esportes nos seguintes locais e horários: segunda-feira das 17h30 às 19 horas no Colégio Polivalente; terça-feira das 17h30 às 19 horas no Colégio Nilo Cairo; quarta-feira das 17h30 às 18h30, no Colégio Santos Dumont; quinta-feira das 17h30 às 19 horas, no Colégio Polivalente; sexta-feira das 17h30 às 18h30, no Colégio Santos Dumont; e sábado das 9 às 12 horas no Complexo Esportivo Estação Cidadania.

O professor informa que as aulas são gratuitas para todas as idades e as inscrições podem ser feitas no local das atividades.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.