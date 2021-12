Apucarana comemora conquistas nos Jogos Oficiais do Estado

Da Redação

De setembro para cá foram retomados os Jogos Oficiais do Estado, com Apucarana mostrando a sua força nos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s), PARAJAP´s, JAP´s Combate, Paraná Bom de Bola e Jogos de Aventura e Natureza. Somando todas essas competições, o município foi destaque e conquistou 28 medalhas, sendo 14 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze.

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura, disse que mesmo com a pandemia, Apucarana voltou com tudo e foi destaque em várias modalidades nos Jogos Oficiais do Estado. “Estou satisfeito e muito feliz pelos resultados alcançados nos últimos meses. Ganhamos muitos troféus e medalhas, e mostramos o nosso potencial nas mais diversas modalidades. Apucarana realmente mostrou a sua força no esporte com os seus atletas e também em sediar os grandes eventos no Estado. Graças ao apoio do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital, hoje somos referência esportiva no Paraná. E para o ano que vem tem muito mais”, frisa o professor Grillo.

Nos JAP S, Apucarana foi campeã no futsal masculino e feminino; no handebol masculino, no atletismo masculino na prova de 3.000m com obstáculos, e obteve a quarta posição no tênis masculino, enquanto nos JOJUP´s, o município foi vice-campeão no futsal masculino.

continua após publicidade .

Nos Jogos Abertos do Paraná Combate, Apucarana foi destaque no kung fu e no karatê. Na primeira modalidade, a cidade foi campeã geral do evento nos naipes masculino e feminino, com três medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. No karatê foi uma prata e dois bronzes.

Pelo Paraná Bom de Bola, a equipe de Apucarana foi vice-campeã no futebol master e obteve a quarta colocação no futebol sub-16, ambos os times no naipe masculino.

Nos PARAJAP´s, foram quatro medalhas de ouro e uma de prata no atletismo, com Apucarana sendo terceira colocada estadual na categoria deficiente visual masculino, e nos Jogos de Aventura e Natureza o município faturou três ouros e quatro bronzes no BMX Freestyle.

continua após publicidade .

Além de todas essas conquistas, Apucarana foi sede nesse ano dos 60º Jogos Universitários do Paraná, dos 33º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s) e dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s). A cidade realizou as modalidades de atletismo, natação, futsal, basquetebol, ginástica rítmica, badminton, ciclismo, tênis, tênis de mesa, xadrez, rugby e futebol sete.

Para o ano que vem, Apucarana sediará os 61º Jogos Universitários do Paraná (JUP´s) e a fase final A dos 64º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), enquanto em 2023 realizará a fase final da categoria B dos 68º Jogos Escolares do Paraná e a fase final dos 62º Jogos Universitários do Paraná. Os Jogos Escolares em Apucarana, contarão com alunos de 12 a 14 anos de idade.