Apucarana começa aplicar 4ª dose contra Covid a partir de 40 anos

Da Redação

. A imunização é realizada no Complexo Esportivo Lagoão, na área interna do ginásio

A partir desta terça-feira (21) Apucarana começa a aplicar a 4ª dose da vacina contra Covid para pessoas com 40 anos ou mais que tomaram a 3ª dose há mais de 4 meses. A imunização é realizada no Complexo Esportivo Lagoão, na área interna do ginásio.

continua após publicidade .

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, lembra que a 4ª dose também está disponível para profissionais de saúde, respeitando o intervalo de 4 meses da 3ª dose. A dose de reforço (3ª dose) é liberada para adolescentes a partir de 12 anos que tomaram a 2ª dose há mais de 4 meses.

Já a imunização da 1ª dose e 2ª dose atende a população a partir dos 5 anos.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac reitera seu apelo para população manter a imunização de proteção contra o novo coronavírus em dia. A vacinação é realizada de segunda-feira a sábado, no horário de 8h30 às 17 horas.

Apucarana aplicou até o momento quase 301 mil doses (300.907) dose da vacina contra a Covid-19.