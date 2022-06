Apucarana começa aplicar 4ª dose a partir de 50 anos

Da Redação

A partir desta terça-feira (7) Apucarana começar a aplicar a 4ª dose da vacina contra Covid para pessoas com 50 anos ou mais que tomaram a 3ª dose há mais de 4 meses. A imunização continua sendo realizada no Complexo Esportivo Lagoão, mas o atendimento é realizado somente na área interna do ginásio. O serviço de drive-thru foi desativado na semana passada.

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, lembra que a 4ª dose também está disponível para profissionais de saúde, respeitando o intervalo de 4 meses da 3ª dose. Na semana passada a saúde de Apucarana liberou a dose de reforço (3ª dose) para adolescentes de 12 a 17 anos que tomaram a 2ª dose há mais de 4 meses.

“A imunização da 1ª dose e 2ª dose é liberada para a população a partir dos 5 anos”, reforça Bachiega.

O prefeito Junior da Femac apela mais uma vez para população manter a imunização de proteção contra o novo coronavírus em dia. “Ainda estamos vivendo uma fase de alta nos casos da Covid-19 e para não aumentar o número de óbitos temos que vacinar”, conclama o prefeito.

A vacinação é realizada de segunda-feira a sábado, no horário de 8h30 às 17 horas.