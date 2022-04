Da Redação

Apucarana começa a vacinação contra a gripe na segunda-feira

Com atendimentos em 26 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que contam com sala de vacina, Apucarana começa na próxima segunda-feira (4) a 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. O atendimento será de segunda a sexta-feira, entre 8 horas e 16h30.

A imunização contra influenza segue até 3 de junho, sendo 30 de abril o dia D de mobilização. Este ano a vacinação acontecerá em duas etapas. A primeira, no período de 4 de abril a 2 de maio, será direcionada para idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde.

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, informa que neste primeiro momento a quantidade de doses recebida pela Autarquia Municipal de Saúde não será suficiente para atender todos os profissionais de saúde do município. Na próxima semana serão priorizados os que atuam setor público, como aqueles lotados em estabelecimentos que prestam assistência em saúde à população (UBS’s, UPA, SAMU, Centro Infantil, Escola da Gestante, Odontologia/CEO, Natta, Dermatologia, Central de Coletas, NASF, CAPS, Residentes e Equipe de Vacinação) e hospitais em contato direto com os usuários.

Profissionais de saúde do setor privado terão que aguardar a próxima remessa ou comunicado. A segunda etapa da campanha será entre 3 de maio e 3 de junho e abrangerá os seguintes grupos: crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, comorbidades, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento e forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

A meta é atingir pelo menos 90% destes públicos. A vacina trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan (SP) e todos os anos passa por atualização para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus identificadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta campanha, a imunização protegerá contra os subtipos da Influenza A (H1N1 e H3N2) e um subtipo da Influenza B.

CORONAVÍRUS – A vacina contra a gripe pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Imunização, incluindo a da Covid-19. A única exceção nestes casos é para crianças de 5 a 11 anos, que devem aguardar um período de 15 dias entre as vacinas Covid e Influenza.

Ainda segundo o documento, crianças que comparecerem a uma Unidade Básica de Saúde e ainda não tiverem sido vacinadas contra o novo coronavírus deverão, preferencialmente, receber o imunizante Covid-19 e agendar a vacina Influenza, respeitando o intervalo mínimo de 15 dias.