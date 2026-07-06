Apucarana começa a semana com tempo estável, sol e máxima de 23 °C

Sem previsão de chuva para esta segunda-feira (6), o dia será marcado por tempo seco

A semana começa com tempo firme e sem surpresas na previsão para os moradores de Apucarana. De acordo com os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esta segunda-feira (6) será de sol e estabilidade atmosférica, com 0% de probabilidade de chuva e nenhum acumulado de precipitação previsto para o município.

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O dia amanheceu com temperatura amena e sensação térmica de 13 °C nas primeiras horas da manhã. Com a presença do sol, os termômetros entram em elevação gradativa: por volta das 10h a temperatura já atinge a marca dos 20 °C, chegando à máxima de 23 °C entre as 14h e as 15h. No início da noite, o clima volta a refrescar, terminando o dia na casa dos 14 °C.

A umidade relativa do ar oscila bastante ao longo do dia, variando entre 55% nos períodos mais quentes da tarde e 97% nos momentos mais frescos. Já os ventos sopram de forma leve na cidade, com velocidade média de 7 km/h e rajadas pontuais que podem alcançar até 25 km/h.