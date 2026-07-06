Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
SIMEPAR

Apucarana começa a semana com tempo estável, sol e máxima de 23 °C

Sem previsão de chuva para esta segunda-feira (6), o dia será marcado por tempo seco

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 06:49:57 Editado em 06.07.2026, 06:49:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana começa a semana com tempo estável, sol e máxima de 23 °C
Autor Apucarana deve ter dia ensolarado nesta segunda-feira - Foto: Da Redação

A semana começa com tempo firme e sem surpresas na previsão para os moradores de Apucarana. De acordo com os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esta segunda-feira (6) será de sol e estabilidade atmosférica, com 0% de probabilidade de chuva e nenhum acumulado de precipitação previsto para o município.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (06) em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O dia amanheceu com temperatura amena e sensação térmica de 13 °C nas primeiras horas da manhã. Com a presença do sol, os termômetros entram em elevação gradativa: por volta das 10h a temperatura já atinge a marca dos 20 °C, chegando à máxima de 23 °C entre as 14h e as 15h. No início da noite, o clima volta a refrescar, terminando o dia na casa dos 14 °C.

A umidade relativa do ar oscila bastante ao longo do dia, variando entre 55% nos períodos mais quentes da tarde e 97% nos momentos mais frescos. Já os ventos sopram de forma leve na cidade, com velocidade média de 7 km/h e rajadas pontuais que podem alcançar até 25 km/h.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana clima estável previsão do tempo sol e calor TEMPERATURAS umidade do ar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV