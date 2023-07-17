Apucarana começa a semana com 348 vagas de emprego; veja

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, possui um total de 348 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (17). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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Aqueles que tiverem interesse e desejarem aproveitar a oportunidade de um novo emprego, a agência fica localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, nº 705. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
Veja:
|VAGAS DISPONÍVEIS 17/07/2023
|Total de vagas: 348
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|2
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|5
|AUXILIAR DE COSTURA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|3
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|5
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|2
|AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS
|1
|AUXILIAR DE MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|15
|AUXILIAR DE ROUPARIA
|4
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|AUXILIAR DE USINAGEM
|1
|CHAPISTA
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|2
|COPEIRA
|1
|PASSADOR DE ROUPAS
|2
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|RECEPCIONISTA
|2
|VENDEDOR (A) INTERNO
|2
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|ALINHADOR DE PNEUS
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ANALISTA DE LOGÍSTICA
|1
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|4
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|4
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO
|1
|AUXILIAR DE DENTISTA
|1
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|10
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|6
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|AUXILIAR FINANCEIRO
|1
|AUXILIAR TÉCNICO DE INSTALAÇÃO
|1
|BABÁ
|2
|CASEIRO
|1
|COMPRADOR
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|2
|DESENHISTA GRÁFICO
|1
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|5
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|1
|ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
|1
|INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
|1
|INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS
|2
|JARDINEIRO
|1
|LAVADOR DE VEÍCULOS
|1
|MÃE SOCIAL
|1
|MANIPULADOR EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|4
|MECÂNICO (DIESEL)
|1
|MECÂNICO (INDUSTRIAL)
|2
|MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO
|1
|MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS)
|1
|MONTADOR MECÂNICO
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|4
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|2
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|2
|OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|1
|REBOBINADOR DE MOTOR
|1
|RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA
|1
|SECRETÁRIA
|1
|SOLDADOR
|4
|TORNEIRO MECÂNICO
|2
|TRABALHADOR RURAL
|1
|VIGIA
|2
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL
|1
|CONTADOR
|1
|FARMACÊUTICO
|1
|GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA)
|1
|PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL
|1
|TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO
|1
|TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
|1
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|AJUDANTE DE ELETRICISTA
|1
|AZULEJISTA
|1
|CARPINTEIRO
|2
|ENCARREGADO DE OBRAS
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|3
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|4
|COZINHEIRA
|2
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|AUXILIAR DE CRÉDITO
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|4
|ESTOQUISTA
|2
|NEGOCIADOR
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|PROSPECTOR
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|2
|VENDEDOR (A) INTERNO
|20
|VENDEDOR EXTERNO
|3
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ALMOXARIFE
|2
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|3
|AUXILIAR DE CORTE
|4
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|8
|AUXILIAR DE COSTURA
|7
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|2
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|8
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO
|6
|COSTUREIRA DE MÁQUINA REFILADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|12
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|7
|COSTUREIRA PARA BONÉ (CHAPECO/SC)
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|4
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO (BONÉS)
|1
|LIXADOR (LAVANDERIA)
|3
|OPERADOR DE BORDADO
|7
|OPERADOR DE PLOTTER
|1
|PASSADOR DE ROUPA
|2
|REVISOR TEXTIL
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|AJUDANTE DE AÇOUGUE
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|AUXILIAR DE PADEIRO
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|2
|CONFEITEIRO
|1
|FISCAL DE CAIXA
|2
|GERENTE DE SUPERMERCADO
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|17
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|10
|ZELADOR
|1
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