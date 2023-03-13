Oportunidade

Apucarana começa a semana com 340 vagas na Agência do Trabalhador

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
fonte: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, oferta  340 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (13). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:


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VAGAS DISPONÍVEIS 13/03/2023
Total de vagas disponíveis: 340
VAGAS EXCLUSIVAS PARA MULHERES - MÊS DA MULHERQuantidade
ANALISTA DE PCP1
ATENDENTE BALCONISTA5
ATENDENTE ODONTOLÓGICO1
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
BIOMÉDICA (ÁREA ESTÉTICA)1
CAMAREIRA1
COPEIRA1
COSTUREIRA PARA MÁQUINA INTERLOQUE1
COSTUREIRA PARA MÁQUINA OVERLOQUE1
COZINHEIRA3
CUIDADORA DE CRIANÇAS (FOLGUISTA)1
EMPREGADA DOMÉSTICA3
LAVADOR DE ROUPAS1
OPERADOR (A) DE CAIXA EM SUPERMERCADO1
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA1
VENDEDOR (A) INTERNO2
ZELADORA1
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE OPERAÇÕES1
ANALISTA FISCAL1
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ÁREA DA BELEZA/ CABELEREIRO1
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ENFERMAGEM1
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - INFORMÁTICA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ALIMENTADOR DE PRODUÇÃO1
ASSISTENTE DE VENDAS2
AUXILIAR DE COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO8
AUXILIAR DE COSTURA4
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PADEIRO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
BORRACHEIRO1
CHAPEIRO1
CONSULTOR AGRÍCOLA2
CONSULTOR DE VENDAS2
CONSULTOR DE VENDAS (externo)1
ESTAGIÁRIO SETOR ADMINISTRATIVO1
ESTAGIÁRIO SETOR CONTÁBIL1
ESTAGIÁRIO SETOR RECRUTAMENTO E SELEÇÃO1
MONITOR INTERNO DE ALARMES1
OPERADOR DE CAIXA1
PROMOTOR DE VENDAS1
VENDEDOR (A) INTERNO3
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA1
ATENDENTE DE LANCHONETE2
AUXILIAR DE COZINHA3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
CHAPEIRO (LANCHES)2
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
PADEIRO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ENCARREGADO DE OBRAS1
PEDREIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
ESTOQUISTA1
FISCAL DE LOJA1
GERENTE DE VENDAS1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING1
PROMOTOR DE VENDAS2
REPRESENTANTE COMERCIAL (JANDAIA DO SUL)1
SUPERVISOR DE COMPRAS1
VENDEDOR (A) INTERNO14
VENDEDOR EXTERNO7
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO1
ATENDENTE DE LOJA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
SERVENTE DE LIMPEZA1
SERVENTE DE OBRAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA (DESIGNER)2
AUXILIAR DE CORTE3
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO10
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
BORDADOR2
CORTADOR DE ROUPAS4
COSTUREIRA DE MÁQUINA BORDADEIRA ILHOS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE6
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA14
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA12
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL8
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ7
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ1
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA1
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
OPERADOR DE BORDADO8
OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM1
PREPARADOR DE LOTES1
REVISOR TÊXTIL1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO5
ATENDENTE DE FRIOS1
AUXILIAR DE AÇOUGUE2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE LOJA1
FISCAL DE PREVENÇÃO1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
PADEIRO1
REPOSITOR DE MERCADORIAS12
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE SERRALHEIRO1
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE PCP1
ARTE FINALISTA1
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
ATENDENTE DE ALARMES1
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE COMPRAS1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE JARDINAGEM1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PCP1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO BAIAS (NOTURNO)1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
AUXILIAR FINANCEIRO1
CURTIDOR DE COUROS1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
DESOSSADOR1
ELETRICISTA2
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ESTOQUISTA3
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS2
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS1
LAVADOR DE VEÍCULOS (CAMINHÕES)1
LÍDER EM FÁBRICA DE FARINHAS E ÓLEOS1
LOMBADOR1
MAGAREFE1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)7
MECÂNICO (MÁQUINAS)2
MECÂNICO (MOTO)1
MECÂNICO DIESEL1
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTORISTA (CNH B)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)3
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROJETISTA1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA1
SAFRISTA1
SOLDADOR4
SUPERVISOR DA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA1
TÉCNICO EM ÓTICA E OPTOMETRIA1
TORNEIRO MECÂNICO1

                                                                                 

       