Oportunidade

Apucarana começa a semana com 299 vagas na Agência do Trabalhador

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
fonte: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, oferta  329 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (01). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE CARGA E DESCARGA (POR DIA)1
ALIMENTADOR DE PRODUÇÃO1
ATENDENTE DE LANCHONETE1
ATENDENTE DE LOJA1
AUXILIAR DE COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE CORTE1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO4
AUXILIAR DE COSTURA1
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO6
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
BORRACHEIRO1
CAMAREIRA1
CONSULTOR DE VENDAS1
CONSULTOR DE VENDAS (externo)1
ENSACADOR (POR DIA)1
ENSACADOR1
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS1
MECÂNICO (ARAPONGAS)1
MONITOR INTERNO DE ALARMES1
MONTADOR DE MÓVEIS1
MONTADOR VEÍCULOS (ARAPONGAS)1
PROMOTOR DE VENDAS1
VENDEDOR (A) INTERNO3
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ARTE FINALISTA2
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE COMPRAS1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL3
AUXILIAR DE JARDINAGEM1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
AUXILIAR FINANCEIRO1
CALDEIRISTA1
CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA1
CURTIDOR DE COUROS1
DESENHISTA MECÂNICO1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
ELETRICISTA2
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
EMPREGADA DOMÉSTICA3
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS)1
ESTOQUISTA2
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS2
INSTALADOR DE FAIXADAS COMERCIAIS1
LAVADOR DE ROUPAS1
LAVADOR DE VEÍCULOS (CAMINHÕES)1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)6
MECÂNICO (MÁQUINAS)3
MECÂNICO (MOTO)1
MECÂNICO DE SUSPENSÃO1
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTORISTA (CNH B)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)5
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)3
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA2
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROJETISTA1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA1
SOLDADOR3
SUPERVISOR DE COMPRAS1
TÉCNICO EM ÓTICA E OPTOMETRIA1
TORNEIRO MECÂNICO1
TRABALHADOR RURAL1
VIGIA (ARAPONGAS)1
VIGILANTE TÁTICO1
ZELADOR (A)2
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA FISCAL1
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
FARMACÊUTICO (A)1
FISIOTERAPEUTA1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ENCARREGADO DE OBRAS2
PEDREIRO2
SERVENTE DE PEDREIRO2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE LANCHONETE1
AUXILIAR DE COZINHA3
CHAPEIRO (LANCHES)2
COPEIRA1
COZINHEIRA1
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
ESTOQUISTA1
GERENTE DE VENDAS1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING2
PROMOTOR DE VENDAS2
REPRESENTANTE COMERCIAL (JANDAIA DO SUL)1
SUPERVISOR DE COMPRAS1
VENDEDOR (A) INTERNO10
VENDEDOR EXTERNO6
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
SERVENTE DE OBRAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP1
ARTE FINALISTA (DESIGNER)2
AUXILIAR DE CORTE3
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO9
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
BORDADOR2
CORTADOR DE ROUPAS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA BORDADEIRA ILHOS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE7
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE5
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA11
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA13
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL6
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ5
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ1
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
OPERADOR DE BORDADO6
OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM1
PREPARADOR DE LOTES1
REVISOR TÊXTIL1
REVISOR TÊXTIL (JEANS)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO5
ATENDENTE DE FRIOS1
AUXILIAR DE AÇOUGUE1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE LOJA1
FISCAL DE PREVENÇÃO1
OPERADOR (A) DE CAIXA3
PADEIRO1
REPOSITOR DE MERCADORIAS3


                                                     

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