Apucarana: CMEI Benedito Leugi passa por reforma e ampliação

Da Redação

Nesta terça-feira (21), a Prefeitura Municipal de Apucarana informou que o CMEI Benedito Leugi, que atende as crianças do Núcleo João Paulo e bairros próximos, está passando por um processo de reforma e ampliação.

Atualmente, o CMEI conta com 09 salas de aula, sala de diretoria, cozinha, biblioteca, parque infantil, banheiro adequado à educação infantil, refeitório, despensa, almoxarifado, pátio descoberto e área verde.

A reforma, portanto, inclui a demolição dos sanitários e a criação de novos espaços como: recepção para atendimento, sala de professores, pátio coberto, depósito de merenda e utensílios e depósito de material de limpeza. Será feita também a ampliação do refeitório e uma cobertura na varanda no setor de serviços.

Além dessas obras, também será construído um novo bloco com mais 03 salas de aula, sanitários feminino e masculino, área de serviço e sanitários para funcionários.



A secretária Marli Fernandes lembra que: “Essa reforma no CMEI Benedito Leugi faz parte de um conjunto de obras, que se espalham pelos CMEIs e Escolas da rede municipal de ensino, sempre no intuito de proporcionar bem estar e mais qualidade para as crianças, professores e funcionários das instituições”.

O prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, destaca que, “atualmente, 160 crianças são atendidas e com essa reforma o CMEI vai ofertar aproximadamente 230 vagas, ampliando cada vez mais, o atendimento aos pais daquela região da cidade”.

A empresa vencedora da licitação, Portic Construções e Engenharia Eireli, está a todo vapor com as obras, com uma área de reforma de 460,22 m², ampliação de 294,66m², totalizando 754,88m² de obras.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.