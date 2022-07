Apucarana: Cisvir ganha área de estacionamento com 46 vagas

Da Redação

Agora com o novo bloco tem uma área total construída de mais de 3.200 metros quadrados

A sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e região (Cisvir), situado na Avenida Santa Catarina, em Apucarana, está ganhando uma área de estacionamento de 2.580 metros quadrados. O espaço, após a pintura da delimitação das vagas, terá capacidade para 40 veículos e seis micro-ônibus.

O estacionamento é um dos serviços que complementam as obras de ampliação do Cisvir, cujo projeto foi elaborado e está sendo acompanhado pela Secretaria de Obras do Município de Apucarana. “A área de estacionamento visa atender as necessidades do Cisvir, que com as obras de ampliação ganhou um novo bloco, aumentando significativamente o número de atendimentos”, frisa o prefeito de Apucarana, Junior da Femac.

Além da área exclusiva para pacientes, também já havia sido implantado, anteriormente, o estacionamento para a equipe médica e funcionários, com 20 vagas. De acordo com a engenheira Caroline Moreira, da Secretaria de Obras do Município de Apucarana e que está acompanhando a execução do projeto, praticamente todo o cronograma das obras de ampliação já foi cumprido. “Recentemente, foram implantadas duas estruturas metálicas cobertas, uma na frente para acesso a pé e outra aos fundos na hora de fazer o desembarque das ambulâncias”, cita a engenheira.

A empreiteira responsável também já fez a revitalização do muro e o portão de entrada, além de pequenos ajustes que foram necessários na obra do novo bloco, que tem uma área construída de cerca de mil metros quadrados. “A escada e a rampa com acessibilidade também já foram concluídos, faltando apenas o paisagismo e pequenos detalhes”, completa a engenheira.

O novo bloco do Cisvir recebeu investimento total de R$ 3,4 milhões, dos quais R$ 2,4 milhões são oriundos do governo do Estado e o restante – mais de R$ 1 milhão – são recursos aportados pela Prefeitura de Apucarana. “Buscamos contribuir com a obra, apoiando na execução do projeto e destinando recursos financeiros, tendo em vista o fortalecimento regional no atendimento de saúde”, reitera o prefeito de Apucarana, Junior da Femac.

A estrutura do Cisvir, que contava com área de 2.201 metros quadrados, agora com o novo bloco tem uma área total construída de mais de 3.200 metros quadrados. “Quero salientar o esforço feito pelo presidente do Cisvir e prefeito de Mauá da Serra, Hermes Wicthoff, e de todos os prefeitos que integram o consórcio, além do ex-secretário estadual de Saúde, Beto Preto, que se empenharam para a ampliação da estrutura e o fortalecimento do Cisvir”, pontua Junior da Femac.

Fonte: Prefeitura de Apucarana.

