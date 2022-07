Apucarana: Cine Fênix recebe recital nesta sexta-feira (15)

Da Redação

Um recital de música de câmara, com Leonardo Jaffé e Marco Almeida, é a agenda cultural desta sexta-feira (15) dentro 1º Festival de Inverno de Apucarana. O espetáculo, com entrada franca, acontece a partir das 20 horas, no Cine Teatro Fênix.

A secretária da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur), professora Maria Agar Borba, destaca a trajetória dos artistas. “Leonardo Jaffé estreou na música aos 10 anos e, já ganhou inúmeros concursos, participou de festivais mundo a fora, atuando como solista em turnês pela Argentina, EUA e Itália”, revela a secretária.

Já Marco Antônio Almeida é pianista, concertista e vencedor de vários concursos internacionais. “Dedica especial atenção à divulgação da música brasileira no exterior e também coleciona prêmios em diversos festivais internacionais”, conta. No repertório desta sexta-feira vão estar clássicos como Mozart, Brahms e Kreisler.

O Festival de Inverno de Apucarana vai até o dia 29 de julho com diversas atrações nas áreas de cultura e gastronomia. Entre as opções estão espetáculos de dança, teatro, música, festival de sopas e caldos, bailinho para as crianças, baile julino e arraiá da economia solidária. O festival é uma promoção da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur) e as entradas para todas as atrações serão gratuitas. Mais informações 3423-2944.

