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Apucarana celebra encerramento do projeto 'Bonetizando' com premiação de estudantes

Iniciativa reuniu alunos da rede municipal em visitas a fábricas e concursos culturais; evento de encerramento premiou os destaques

Escrito por Da Redação
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Apucarana celebra encerramento do projeto 'Bonetizando' com premiação de estudantes
Autor Foto: Divulgação

O encerramento da edição 2026 do projeto "Bonetizando – De Apucarana para o Mundo" foi celebrado na noite desta quarta-feira (13), no Cine Teatro Fênix. A iniciativa conectou cerca de 1.400 alunos e professores da rede municipal de ensino à cadeia produtiva do boné, com o objetivo de apresentar às novas gerações as profissões, os processos de fabricação e as oportunidades de um dos principais setores industriais do município.

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O programa é resultado de uma parceria entre o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale), o Arranjo Produtivo Local (APL) de Bonés, a Prefeitura de Apucarana e a Autarquia Municipal de Educação. Durante o desenvolvimento das atividades, os estudantes puderam vivenciar a realidade do mercado de trabalho por meio de visitas guiadas a empresas, realização de entrevistas e produção de vídeos e reportagens sobre a indústria local.

Para a presidente do Sivale, Elizabete Ardigo, o esforço conjunto garante frutos em longo prazo para a cidade. "Investir na aproximação entre a educação e a indústria é fundamental para fortalecer o vínculo dos jovens com o setor que movimenta a economia do nosso município", destacou a representante da entidade. Ela reforçou que o projeto vai além da simples apresentação das fábricas, servindo para despertar novos talentos.

Durante o evento de encerramento, foram premiados os estudantes que se destacaram nos concursos culturais de desenho e redação, cujo tema central foi "Dentro da fábrica, o coração da produção". A competição estimulou as crianças a traduzirem, de forma criativa, todo o aprendizado absorvido nas visitas.

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Hoje consolidado como uma Lei Municipal, o "Bonetizando" atua para criar pontes contínuas entre o ambiente escolar, as empresas e a comunidade. Apenas nesta edição de 2026, a iniciativa mobilizou 32 empresas do setor, 12 instituições parceiras e 15 patrocinadores, evidenciando o comprometimento conjunto entre o poder público e o setor produtivo na preparação do futuro mercado de trabalho apucaranense.

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