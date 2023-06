Apucarana celebra Corpus Christi com missa e procissão

Milhares de pessoas são esperadas nesta quinta-feira (8) nas ruas centrais de Apucarana na tradicional procissão de Corpus Christi. Pelo segundo ano consecutivo, a celebração da Eucaristia terá início com missa a partir das 15 horas no Ginásio de Esportes Lagoão, com cortejo seguindo após a celebração até a Catedral Nossa Senhora de Lourdes. A decoração do trajeto faz parte da tradição da data e mobiliza católicos por várias semanas na elaboração dos desenhos que vão compor os tapetes.

Dos mais de mil metros que serão decorados entre os dois pontos, pelo menos 400 metros são de responsabilidade das turmas de catequese da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. A coordenadora da Catequese, Sandra Regina Ceola de Araújo, explica que o planejamento do trabalho começou há dois meses, quando os catequistas iniciaram a organização do que seria apresentado nos cartazes que vão cobrir o chão por onde vai passar o Santíssimo.

“Os tapetes representam a caminhada do povo de deus para eternidade. E nesta caminhada, o alimento fundamental é a Eucaristia, por isso, a decoração é desenvolvida em torno do tema”, explica.

Segundo Sandra, no caso da a elaboração dos tapetes de responsabilidade da catedral – outras paróquias, pastorais, escolas e entidades também colaboram com a decoração – o desenvolvimento do tema envolve aprendizado de fé. “Os catequistas explicam a importância da Eucaristia, de Corpus Christi e as crianças vão desenvolvendo o trabalho a partir disso”, explica. Nesse contexto, até a obra de revitalização da Catedral - em andamento desde o ano passado-, foi retratada nos tapetes.

As ruas centrais da cidade serão bloqueadas no período da manhã para a elaboração dos tapetes.

CELEBRAÇÃO

Neste ano, a celebração de Corpus Christi será realizada por um bispo convidado: Dom Marcelo Antônio da Silva, que é o primeiro apucaranense ordenado bispo. Recém-ordenado Bispo Auxiliar da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo, Dom Marcelo recebeu a primeira eucaristia na Paróquia Cristo Profeta, depois se mudou para São Paulo, onde iniciou formação.

SIGNIFICADO

A expressão Corpus Christi tem origem na língua latina e significa corpo de Cristo. No calendário católico, a festa celebra a presença real de Cristo na Eucaristia - o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo.

A celebração de Corpus Christi faz referência ao momento em que Jesus Cristo partilhou o pão e vinho com seus apóstolos na última ceia antes de ser crucificado.

A data começou a ser comemorada na Idade Média. Segundo a tradição, a origem da data está nas visões da freira agostiniana Juliana de Mont Cornillon (1193-1258), que pediam para a Igreja para celebrar a eucaristia. As visões foram relatadas ao padre Thiago Pantaleão, que veio a se tornar o papa Urbano IV em 1261.

A data foi finalmente instituída após um suposto milagre ter ocorrido em Bolsena, na Itália, quando um hóstia teria escorrido sangue durante a eucaristia, durante o papado de Urbano IV.

As cores e as formas do tapete de Corpus Christi já se transformaram em uma tradição que atrai muitos fiéis.









